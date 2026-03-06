De Trump a Wall Street: la agenda de Milei en EE.UU. antes de viajar a Chile

El presidente Javier Milei inicia una gira internacional por Estados Unidos que combinará política, religión y promoción económica. Durante cinco días participará de una cumbre convocada por Donald Trump, visitará la tumba del Rebe Lubavitch en Nueva York y encabezará Argentina Week 2026, antes de continuar viaje hacia Chile.

El mandatario partirá a las 14 desde Argentina rumbo a Miami, primera escala del itinerario. Allí aterrizará cerca de las 22:30 junto a una delegación integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Pablo Quirno.

Cumbre con Trump en Miami

El primer compromiso oficial será el sábado 7 de marzo, cuando Milei participe en la llamada Cumbre de los Escudos, organizada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. El encuentro reunirá a once países latinoamericanos alineados con la agenda del líder republicano, con el objetivo declarado de contrarrestar la influencia de China en la región.

Entre los países confirmados se encuentran Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de Argentina. También se espera la presencia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

De Miami a Nueva York

La agenda continuará esa misma noche. Cerca de las 21:30, Milei viajará desde Florida hacia Nueva York, donde concentrará buena parte de sus actividades diplomáticas, religiosas y económicas.

El domingo por la mañana, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el mandatario visitará la tumba del Rebe Lubavitch, líder espiritual del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch, ubicada en el cementerio de Montefiore en Queens.

La visita tendrá un fuerte significado personal para el jefe de Estado. Será la tercera vez que Milei acude al lugar, después de haberlo hecho en noviembre de 2023 —antes de asumir la presidencia— y nuevamente en noviembre de 2025.

Javier Milei en la tumba del Rebe Lubavitch, en 2023.

Conferencias y reconocimiento internacional

La gira también incluirá actividades académicas y encuentros con referentes de la comunidad judía. El lunes, Milei brindará una exposición en la Yeshiva University, donde abordará temas vinculados a economía, política internacional y reformas estructurales en Argentina.

Ese mismo día por la noche participará de la Gala Anual J100, organizada por el medio The Algemeiner. El evento, que se realiza desde 2014, distingue a las 100 personalidades más influyentes en la defensa de Israel y la lucha contra el antisemitismo.

Reuniones con inversores y Argentina Week

El tramo económico de la gira tendrá lugar el martes en Nueva York. Allí, el Presidente mantendrá una reunión con Jamie Dimon, uno de los ejecutivos financieros más influyentes del mundo.

Posteriormente encabezará la inauguración de Argentina Week 2026, un evento destinado a promover inversiones y oportunidades de negocios en el país. La actividad fue organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos junto a JPMorgan y Bank of America, y contará con la participación de empresarios, funcionarios nacionales y varios gobernadores. Entre ellos, Alfredo Cornejo.

🇦🇷 🇺🇸 Quiero compartir una gran noticia: del 9 al 11 de marzo de 2026 realizaremos el Argentina Week en Nueva York, un encuentro de altísimo nivel que reunirá a autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería,… pic.twitter.com/M8x66UV0Do — Alec Oxenford (@alejandrito) November 21, 2025

Durante la jornada, distintos integrantes del gabinete expondrán sobre reformas económicas, desregulación y oportunidades para el capital extranjero, en un intento del Gobierno por fortalecer la llegada de inversiones al país.

Escala final en Chile

Tras concluir las actividades en Nueva York, el presidente y su delegación viajarán el martes por la tarde hacia Santiago de Chile. El arribo está previsto para las 23:30, antes de trasladarse a la ciudad de Valparaíso.

Allí, el miércoles, Milei participará de la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast en el Congreso Nacional chileno. La presencia del mandatario argentino busca ratificar el acercamiento político entre ambos líderes, luego de que Kast visitara Buenos Aires tras ganar el balotaje en su país.

Finalizada la ceremonia, cerca de las 15 horas, la delegación emprenderá el regreso a la Argentina, cerrando así una gira internacional que combina diplomacia, religión y promoción económica.