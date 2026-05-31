De qué se trata “un invierno sin muertes”, la nueva campaña impulsada por San Carlos

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de San Carlos puso en marcha la campaña “Un invierno sin muertes“, una propuesta orientada a prevenir accidentes vinculados al uso de sistemas de calefacción durante la temporada invernal.

La iniciativa es desarrollada de manera conjunta por el Municipio, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, y tiene como objetivo brindar información a los vecinos sobre las medidas básicas de cuidado que pueden evitar incendios, intoxicaciones y otras emergencias frecuentes en esta época del año.

En ese marco, bajo la premisa de que muchas tragedias pueden evitarse, la campaña pone especial énfasis en la importancia de llevar adelante tareas de prevención para reducir riesgos.

Cuáles son los puntos principales de la campaña

Entre los principales ejes de la campaña se encuentra la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono, uno de los riesgos más habituales durante el invierno. En ese sentido, se promueve el mantenimiento periódico de estufas y calefactores, la correcta utilización de artefactos a gas y la ventilación permanente de los ambientes, incluso durante los días más fríos.

La propuesta también busca generar conciencia sobre otros peligros domésticos vinculados al aumento del consumo energético. En este aspecto, se recomienda evitar la sobrecarga de enchufes, controlar el estado de las instalaciones eléctricas y extremar los cuidados al momento de secar ropa dentro de las viviendas, una práctica habitual que puede incrementar el riesgo de incendios o afectar la circulación del aire en los ambientes.

Además de las acciones de difusión y concientización, la campaña está acompañada por un trabajo coordinado entre los distintos organismos. En ese marco, las autoridades destacaron la conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), una herramienta destinada a optimizar la respuesta ante incidentes y fortalecer la articulación entre las instituciones que intervienen en situaciones de riesgo.

Desde Bomberos Voluntarios señalaron que también se trabaja en la actualización de protocolos de seguridad para adecuarlos a las características geográficas y operativas de San Carlos. Además remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana al momento de realizar una llamada de emergencia, aportando referencias precisas y datos que permitan una rápida localización del lugar del hecho.