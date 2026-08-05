De qué se trata “Góndola Sancarlina”, la plataforma digital para impulsar el comercio y el turismo

Con el objetivo de adaptar la economía del departamento a las nuevas tendencias de consumo digital, San Carlos aprobó la ordenanza 2088, que dispone la creación de la plataforma integral “Góndola Sancarlina”.

La iniciativa busca acortar la brecha tecnológica y brindar a comerciantes, profesionales, artesanos y prestadores turísticos un espacio virtual unificado para exhibir y ofrecer sus productos y servicios de manera directa.

El desarrollo estará disponible tanto en aplicación móvil como en formato sitio web, bajo la gestión conjunta de la Coordinación de Producción, Industria y Turismo, y la Dirección de Modernización del Estado. A diferencia de las plataformas privadas de comercio electrónico, “Góndola Sancarlina” funcionará con gratuidad absoluta en su uso básico y sin cobro de comisiones por transacción, garantizando que el total del ingreso quede en manos del trabajador local.

Detalles de la medida y sectores alcanzados

Directorio y mercado virtual: Funcionará como un catálogo interactivo con geolocalización para facilitar que vecinos y turistas encuentren y contraten lo que se produce en el departamento.

Comercios y emprendedores: Incluye a locales a la calle, tiendas de cercanía y proyectos familiares de elaboración propia o reventa.

Productores y artesanos: Espacio dedicado al sector agrícola, vitivinícola, manufacturas caseras y artesanías con identidad sancarlina.

Prestadores de servicios y oficios: Sección para trabajadores independientes (electricistas, plomeros, mecánicos, costureras) y profesionales (abogados, contadores, diseñadores, médicos).

Turismo y gastronomía: Integración de alojamientos, gastronómicos, bodegas y guías de turismo para incentivar la autogestión de experiencias en el departamento.

Financiamiento para el mantenimiento: Se habilitará un sistema opcional de destacados publicitarios para quienes deseen mayor visibilidad dentro de la app, cuyos fondos se destinarán de forma exclusiva al sostenimiento y actualización continua de la herramienta.

Con esta normativa, el municipio busca promover el lema “compre local”, fortalecer el empleo genuino y dotar al departamento de una infraestructura tecnológica pública que equipare las condiciones de visibilidad de los pequeños productores frente al mercado global.

Con el objetivo de adaptar la economía del departamento a las nuevas tendencias de consumo digital, el Honorable Concejo Deliberante de San Carlos aprobó el Expediente HCD-50-2026, que dispone la creación de la plataforma integral “Góndola Sancarlina”. La iniciativa busca acortar la brecha tecnológica y brindar a comerciantes, profesionales, artesanos y prestadores turísticos un espacio virtual unificado para exhibir y ofrecer sus productos y servicios de manera directa.

El desarrollo estará disponible tanto en aplicación móvil como en formato sitio web, bajo la gestión conjunta de la Coordinación de Producción, Industria y Turismo, y la Dirección de Modernización del Estado. A diferencia de las plataformas privadas de comercio electrónico, “Góndola Sancarlina” funcionará con gratuidad absoluta en su uso básico y sin cobro de comisiones por transacción, garantizando que el total del ingreso quede en manos del trabajador local.

Detalles de la medida y sectores alcanzados

Directorio y mercado virtual: Funcionará como un catálogo interactivo con geolocalización para facilitar que vecinos y turistas encuentren y contraten lo que se produce en el departamento.

Funcionará como un catálogo interactivo con geolocalización para facilitar que vecinos y turistas encuentren y contraten lo que se produce en el departamento. Comercios y emprendedores: Incluye a locales a la calle, tiendas de cercanía y proyectos familiares de elaboración propia o reventa.

Incluye a locales a la calle, tiendas de cercanía y proyectos familiares de elaboración propia o reventa. Productores y artesanos: Espacio dedicado al sector agrícola, vitivinícola, manufacturas caseras y artesanías con identidad sancarlina.

Espacio dedicado al sector agrícola, vitivinícola, manufacturas caseras y artesanías con identidad sancarlina. Prestadores de servicios y oficios: Sección para trabajadores independientes (electricistas, plomeros, mecánicos, costureras) y profesionales (abogados, contadores, diseñadores, médicos).

Sección para trabajadores independientes (electricistas, plomeros, mecánicos, costureras) y profesionales (abogados, contadores, diseñadores, médicos). Turismo y gastronomía: Integración de alojamientos, gastronómicos, bodegas y guías de turismo para incentivar la autogestión de experiencias en el departamento.

Integración de alojamientos, gastronómicos, bodegas y guías de turismo para incentivar la autogestión de experiencias en el departamento. Financiamiento para el mantenimiento: Se habilitará un sistema opcional de destacados publicitarios para quienes deseen mayor visibilidad dentro de la app, cuyos fondos se destinarán de forma exclusiva al sostenimiento y actualización continua de la herramienta.

Con esta normativa, el municipio busca promover el lema “compre local”, fortalecer el empleo genuino y dotar al departamento de una infraestructura tecnológica pública que equipare las condiciones de visibilidad de los pequeños productores frente al mercado global.