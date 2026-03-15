De qué se trata el proyecto “cunas de rescate” que presentó una diputada del PRO

La diputada provincial Cintia Gómez (PRO) presentó un proyecto de ley que propone la creación del Programa Provincial de Cunas de Rescate, un sistema pensado para proteger la vida de recién nacidos cuando atraviesan situaciones extremas de abandono.

La iniciativa busca instalar dispositivos seguros en hospitales, centros de salud y otras instituciones habilitadas donde una persona pueda entregar de manera voluntaria, segura y confidencial a un bebé, activándose inmediatamente protocolos sanitarios y judiciales para garantizar su atención y protección.

Las cunas contarán con sistemas de detección y alarma que permitirán la intervención inmediata del personal médico para asegurar la atención del recién nacido y su incorporación al sistema de protección integral de derechos.

“El objetivo es claro: salvar vidas. Hay situaciones de profunda vulnerabilidad donde una madre siente que no tiene salida. Este proyecto busca ofrecer una alternativa segura para proteger al bebé y evitar tragedias”, explicó la legisladora.

El proyecto establece que, una vez activado el dispositivo, el recién nacido reciba atención sanitaria inmediata y la intervención del fuero de familia para garantizar su resguardo y eventual proceso de adopción si corresponde.

Experiencias similares ya funcionan en distintos países y han demostrado ser una herramienta eficaz para prevenir abandonos inseguros y reducir los riesgos para los recién nacidos.

“Cada vida merece una oportunidad. El Estado debe dar respuestas en los momentos más difíciles”, sostuvo Gómez.

La propuesta también contempla campañas de difusión para informar a la población sobre el funcionamiento del programa y los canales de asistencia disponibles para mujeres en situación de crisis.

De aprobarse, Mendoza podría incorporar una nueva herramienta de protección de la infancia, priorizando el derecho a la vida y el cuidado inmediato de los recién nacidos.