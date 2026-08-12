De qué se trata el generador virtual que reglamentó el Gobierno

El Ministerio de Energía y Ambiente, junto al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), avanzaron en la puesta en marcha del Generador Virtual, una figura innovadora que permitirá modernizar el mercado eléctrico provincial y ampliar las posibilidades de comercialización de energía proveniente de fuentes renovables. Mediante la Resolución EPRE Nº 177/2026, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026, la provincia reglamentó el marco normativo necesario para el desarrollo de este mercado.

La medida representa un nuevo paso en la estrategia provincial de transición energética, promoviendo una mayor participación de energías limpias, impulsando inversiones y generando condiciones para un sistema eléctrico más eficiente, competitivo y sostenible

El Generador Virtual es una figura prevista en la Ley Provincial N° 9084 que permite a una persona humana o jurídica generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables e inyectarla a la red de distribución para comercializarla con usuarios mediante contratos específicos de energía distribuida.

“Esta nueva modalidad permitirá que parques solares de menor escala comercialicen su producción en el Mercado a Término Provincial, ofreciendo energía a usuarios que deseen incorporar energía limpia a sus consumos”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y agregó que la medida “permite ampliar las opciones de contratación y se promueve una mayor competencia en beneficio de los usuarios”.

Uno de los principales aspectos de la reglamentación es que permitirá celebrar contratos entre generadores y usuarios ubicados en distintas áreas de concesión dentro del territorio provincial.

“La medida permitirá que, por ejemplo, un parque solar de menor tamaño ubicado en Santa Rosa le venda energía renovable a una bodega en Luján, aunque estén en áreas de distribución distintas. Esto favorece el desarrollo de un mercado de energía renovable más dinámico, accesible e integrado para toda la provincia”, agregó Latorre.

Asimismo, la iniciativa amplía oportunidades que hasta ahora estaban principalmente disponibles para grandes usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). “Ahora, por ejemplo, se podrán juntan varias PyMES de un parque industrial, que solas no llegan a ser Grandes Usuarios, agruparse, comprarle a un Generador Virtual y acceder juntas a energía renovable, que antes solo podían hacerlo los grandes consumidores”, destacó Cristian Azar, presidente del EPRE.

La nueva reglamentación contribuirá a diversificar aún más la matriz energética provincial, fomentar la incorporación de fuentes limpias y acompañar los compromisos de sostenibilidad, eficiencia e innovación que impulsa Mendoza en materia energética.

En este sentido, el subsecretarío de Energía y Minería, Manuel Sanchez bandini, destacó que «Mendoza continúa consolidándose como una provincia pionera en materia de innovación energética, generando condiciones para el desarrollo de mercados más abiertos, competitivos y sustentables, en beneficio de los usuarios y del crecimiento de las energías renovables».

Con esta herramienta, Mendoza da un nuevo impulso al desarrollo de proyectos de generación distribuida y a la creación de nuevas oportunidades de inversión, consolidando un modelo energético más moderno, eficiente y sustentable para toda la provincia.