PREVENCIÓN

¿De qué se trata Alert.AR, el nuevo sistema que presentó el Gobierno nacional?

Según se detalló, el sistema servirá para reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de emergencia. No se requiere de ningún tipo de app ni registro.

Este lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una nueva iniciativa destinada a dar respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Se trata de Alert.AR, un sistema nacional de alerta temprana que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos en una zona de emergencia.

A través de un posteo en sus redes oficiales, el Ministerio comunicó la puesta en marcha del sistema y aseguró que “AlertAR reducirá tiempos de respuesta, ampliará la cobertura y reforzará la prevención ante emergencias, desastres y búsquedas urgentes como Alerta Sofía“.

Según se detalló, no se deberá descargar ninguna aplicación, así como tampoco los usuarios se tengan que registrar.

En el posteo, se define a Alert.AR como una “herramienta moderna” que significa “un cambio de paradigma“. Además, se detalla que fue creada “gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y las empresas de telecomunicaciones“.

