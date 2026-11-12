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De qué murió “Paolo, el rockero”, el icónico comediante que marcó a varias generaciones

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Juan Montejo, el actor que se hizo conocido por su personaje “Paolo el rockero” y recordado como un emblema del humor argentino en la década del ochenta y de los noventa.

El comediante de 68 años murió tras pasar varios días internado en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde luchaba contra un cuadro de pulmonía y afecciones de salud.

Jorge Montejo saltó a la fama de la mano del recordado conductor Juan Alberto Badía, quien lo incorporó a su clásico programa de televisión “Badía & Cía”. Allí brilló con su personaje de “Paolo el rockero”, un fiel retrato de la cultura hippie en los años setenta. También participó en ciclos televisivos como VideoMatch.

Su gran éxito en televisión lo llevó a las grandes pantallas, como uno de los personajes recurrentes de la exitosa saga protagonizada por “Brigada Zeta”, la versión argentina y humorista de “Brigada A”, y en varias películas de Bañeros.

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