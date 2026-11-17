La interna de La Libertad Avanza en Mendoza sumó un nuevo capítulo y esta vez el ruido llegó desde Tunuyán. Un audio que circula y que se atribuye a la concejal libertaria Mariela Endrizzi (los que la conocen juran que es ella) expone conversaciones sobre un supuesto acuerdo entre el presidente provincial del partido, Facundo Correa Llano, y el gobernador Alfredo Cornejo.

Según lo que se escucha, ese acuerdo dejaría al exministro de Defensa, Luis Petri fuera de la discusión por las candidaturas. Una rareza porque, cualquier que más o menos conoce el paño violeta, sabe perfectamente que Facundo Correa Llano, por sí solo, no tiene poder para absolutamente nada. Lo que hace, es porque Karina Milei lo autoriza.

Pero la frase que más ruido genera tiene una dimensión local: “Yo voy a negociar con el Emir unos 20 contratos, acá cada uno quiere su parte”, se escucha decir a la edil, en referencia al intendente peronista Emir Andraos. Desde la comuna, ante la consulta de este medio, negaron tajantemente esta versión.

Con lo cual, la idea de Endrizzi, murió antes de llegar a la negociación pero expone una contradicción libertaria que ya es una costumbre: lo viejo funciona, porque las prácticas nefastas de la política siguen estando presentes, y son un modo de supervivencia para muchos sujetos que llegaron con el discurso de terminar con los privilegios y el uso indiscriminado de recursos. Está claro que no, se tentaron con la “caja” apenas la vieron.

La ilusión de negociar contratos a cambio de entendimientos políticos, tal como se plantea en el audio, remite precisamente a los mecanismos que el espacio libertario prometió desterrar. El propio Facundo Correa Llano abusó de los acomodos en cargos clave, cuyos sueldos se pagan con fondos públicos, que es plata de los contribuyentes.

Mendoza ya transita la disputa por la sucesión de Cornejo en 2027 y la relación entre el radicalismo y los libertarios todavía tiene varios puntos por resolver. Aunque desde el Gobierno provincial se anunció que la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se reeditaría, el reparto de candidaturas y el mecanismo para definirlas siguen abiertos.

En ese escenario, Luis Petri aparece como una figura con aspiraciones propias y respaldo en las encuestas. Su afiliación a LLA no implica que responda políticamente a Correa Llano, de hecho, no tienen buena relación porque el actual presidente del partido lo ve como una amenaza a sus propias aspiraciones pero también enfrenta cuestionamientos internos por su conducción y por la falta de diálogo con otros sectores libertarios.

Mientras todo eso transcurre, queda expuesta una contradicción incómoda. Mientras el espacio busca consolidarse como alternativa de poder para 2027, sus propias figuras muestran lo que la gente más detesta: que la política se siga colgando de la teta del Estado.