De perlas para la campaña electoral: la noticia que festejan en la UNCuyo

El histórico litigio judicial entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la familia Vila por terrenos ubicados al oeste de la Avenida Champagnat sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que la Procuración General de la Nación emitiera un dictamen favorable al reclamo de la casa de estudios.

La resolución, firmada por la procuradora Laura Mercedes Monti, fue recibida con expectativa por las autoridades universitarias, en medio del proceso electoral que atraviesa la institución. La novedad llega en plena campaña y en la que la gestión golpeada de Esther Sánchez tratará de entregarle el poder al actual vicerrector, Gabriel Fidel.

El dictamen consideró procedente el planteo presentado por la UNCuyo contra un fallo anterior de la Cámara Federal de Mendoza que había beneficiado a los Vila. En ese sentido, recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacer lugar al recurso extraordinario impulsado por la universidad y ordenar el cumplimiento integral del desalojo de los terrenos en disputa.

Aunque el pronunciamiento no es vinculante, representa un antecedente importante de cara a la decisión definitiva que deberá adoptar el máximo tribunal del país.

El conflicto tiene más de cuatro décadas y se originó a partir de una demanda impulsada por el empresario Alfredo Luis Vila contra el Estado nacional para quedarse con la titularidad de una fracción de terrenos consideradas de dominio público.

En septiembre de 2012, la Corte Suprema rechazó esa pretensión y ordenó el desalojo, al entender que se trataba de bienes públicos que no podían ser apropiados mediante usucapión ni destinados a fines distintos de los previstos para la universidad.

Sin embargo, durante la ejecución de la sentencia solo se restituyó una parte del predio, equivalente a unas 6,7 hectáreas. La Cámara Federal de Mendoza entendió que el resto estaba ocupado por terceros ajenos al juicio y que no podían ser desalojados sin un nuevo proceso judicial que garantizara su derecho de defensa.

Además, ese tribunal rechazó extender los efectos del fallo a socios de Dalvian S.A., empresa vinculada al desarrollo inmobiliario de la zona, mediante el levantamiento del velo societario.

Frente a esa situación, la UNCuyo apeló y sostuvo que limitar el desalojo únicamente al actor original violaba la cosa juzgada y desnaturalizaba el fallo de la Corte Suprema. También advirtió que la fracción ya recuperada resultaba “inútil” sin acceso a la totalidad del terreno.

En su dictamen de ocho páginas, Monti coincidió con la postura de la universidad y afirmó que restringir el alcance del desalojo “frustraría la solución real del pleito” y afectaría derechos vinculados a bienes públicos.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, junto al vicerrector y candidato a sucederla, Gabriel Fidel, encabezó una conferencia de prensa para referirse al dictamen. Allí, Sánchez sostuvo que el pronunciamiento “reafirma el fallo de 2012” y ratifica que los terrenos pertenecen a la universidad.

La rectora también invitó públicamente a la familia Vila a “replantear su decisión” y devolver los terrenos de manera voluntaria para poner fin al conflicto judicial. Según explicó, actualmente las tierras son ocupadas por los sucesores de Alfredo Vila, entre ellos el empresario Daniel Vila.

Sánchez afirmó que la universidad continuará litigando hasta lograr la restitución total de las tierras y vinculó la disputa con la defensa de la educación pública. Además, señaló que la UNCuyo proyecta desarrollar futuras iniciativas en esos terrenos una vez recuperados.