Search
Instagram Facebook Twitter
arobot
Unitree Robotics

De película: qué hay detrás del robot humanoide viral en todo el mundo que ya se vende en Mendoza

El modelo G1 de Unitree Robotics combina inteligencia artificial, autonomía y precisión para realizar tareas domésticas y de asistencia.

El robot humanoide G1, que causó sensación durante su visita a Mendoza meses atrás, ya está disponible para la venta en supermercados y plataformas online internacionales. La cadena Walmart lo ofrece tanto en sus tiendas físicas como a través de su portal digital, marcando un nuevo paso en la integración de la robótica en la vida cotidiana.

Con 1,30 metros de altura, 35 kilos de peso y un precio que ronda los US$21.000, el G1 promete revolucionar la asistencia en el hogar. En Estados Unidos, el envío es gratuito, y en la página oficial de Unitree Robotics puede conseguirse incluso por US$16.000. En Sudamérica, Walmart solo opera actualmente en Chile, aunque el modelo aún no llegó a las góndolas del país vecino.

Imagen ilustrativa

Este humanoide combina inteligencia artificial, autonomía y movimientos humanos de sorprendente realismo. Aprende de su propietario mediante interacción continua, lo que le permite realizar tareas domésticas, asistir a personas mayores y adaptarse al entorno con gran precisión.

El G1 está equipado con sensores LiDAR 3D, cámaras de profundidad, micrófonos, altavoces estéreo y software de reconocimiento facial, un conjunto que le permite analizar su entorno, reaccionar en tiempo real y manipular objetos con exactitud milimétrica. Su batería, por su parte, ofrece hasta dos horas de autonomía continua.

Según Franco Davicino, Product Manager de la empresa Big Dipper, encargada de comercializar el modelo en Argentina, “gracias a su desarrollo se pueden aplicar para distintas actividades como logística, medicina y cuidado personal. Por ejemplo, pueden llegar a acomodar muebles, hacer compras o incluso prender una televisión”.

El G1 marca un antes y un después en la industria tecnológica: lo que parecía ciencia ficción ya empieza a formar parte de la vida cotidiana, acercando cada vez más la convivencia entre humanos y robots inteligentes.

ETIQUETAS:

Mendozaviralinteligencia artificialrobot

+ Noticias

A por la gloria

Gimnasia va por el ascenso: cómo llegan los equipos

Por: Agustin Zamora

Unitree Robotics

De película: qué hay detrás del robot humanoide viral en todo el mundo que ya se vende en Mendoza

Por: Redacción NDI

ya muestra evolución

El alumno mendocino herido en la pelea de escuelas sufrió una fractura de cráneo

Por: Redacción NDI

inestabilidad climática

El Valle de Uco se prepara para un fin de semana ventoso y con riesgo de Zonda y heladas

Por: Génesis Sandoval

Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma: El motivo

Por: Agustin Zamora

Más que un partido

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: todo lo que hay que saber

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter