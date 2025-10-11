De película: qué hay detrás del robot humanoide viral en todo el mundo que ya se vende en Mendoza

El robot humanoide G1, que causó sensación durante su visita a Mendoza meses atrás, ya está disponible para la venta en supermercados y plataformas online internacionales. La cadena Walmart lo ofrece tanto en sus tiendas físicas como a través de su portal digital, marcando un nuevo paso en la integración de la robótica en la vida cotidiana.

Con 1,30 metros de altura, 35 kilos de peso y un precio que ronda los US$21.000, el G1 promete revolucionar la asistencia en el hogar. En Estados Unidos, el envío es gratuito, y en la página oficial de Unitree Robotics puede conseguirse incluso por US$16.000. En Sudamérica, Walmart solo opera actualmente en Chile, aunque el modelo aún no llegó a las góndolas del país vecino.

Este humanoide combina inteligencia artificial, autonomía y movimientos humanos de sorprendente realismo. Aprende de su propietario mediante interacción continua, lo que le permite realizar tareas domésticas, asistir a personas mayores y adaptarse al entorno con gran precisión.

El G1 está equipado con sensores LiDAR 3D, cámaras de profundidad, micrófonos, altavoces estéreo y software de reconocimiento facial, un conjunto que le permite analizar su entorno, reaccionar en tiempo real y manipular objetos con exactitud milimétrica. Su batería, por su parte, ofrece hasta dos horas de autonomía continua.

Según Franco Davicino, Product Manager de la empresa Big Dipper, encargada de comercializar el modelo en Argentina, “gracias a su desarrollo se pueden aplicar para distintas actividades como logística, medicina y cuidado personal. Por ejemplo, pueden llegar a acomodar muebles, hacer compras o incluso prender una televisión”.

El G1 marca un antes y un después en la industria tecnológica: lo que parecía ciencia ficción ya empieza a formar parte de la vida cotidiana, acercando cada vez más la convivencia entre humanos y robots inteligentes.