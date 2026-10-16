De nuevo en marcha: el papa León XIV celebró una misa a tres días de su operación

Este viernes, desde las cuentas oficiales del Vaticano mostraron las primeras imágenes del papa León XIV luego de haber sido intervenido quirúrgicamente por problemas en sus pulmones hace tres días. En estas, se ve al papa en el hospital Gemelli celebrando una misa.

Estas fotografías surgieron de un encuentro religioso que se llevó a cabo en la décima planta del nosocomio, piso acondicionado para alojar al sumo pontífice. Él, por su parte, aparece vestido de verde y blanco mostrando una rápida mejoría.

Y es que, desde el equipo médico han informado que se está dando una evolución muy positiva. Debido a que está teniendo una constante mejoría de su estado general y, mientras, sigue avanzando con las sesiones de fisioterapia.

“Los resultados han confirmado la mejoría constante de su estado general”, informaron en el boletín oficial que se difundió por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. De esta manera, se empieza a tener un poco de esperanza con que el papa pueda llegar a Argentina.