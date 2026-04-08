De no creer, la Legislatura “derogó” una ley por error y ahora busca dar marcha atrás

En medio del proceso de revisión y eliminación de leyes obsoletas, la Legislatura de Mendoza quedó envuelta en una situación insólita: una norma vigente fue derogada por error y ahora buscan revertir esa decisión.

Se trata de la Ley 1118, vinculada a controles bromatológicos, que había sido eliminada en una etapa anterior del proyecto “Ley Hojarasca”, el plan oficial que apunta a simplificar y ordenar el sistema legal provincial.

El dato no surgió de la oposición ni de una denuncia externa, sino que fue reconocido por el propio Senado en una gacetilla oficial tras la aprobación de la tercera etapa del proyecto.

Un error detectado en pleno proceso de “limpieza” normativa

Según se explicó oficialmente, el proceso de revisión permitió advertir inconsistencias en la depuración de leyes. Entre ellas, la eliminación equivocada de una norma que seguía teniendo aplicación práctica.

El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, admitió que fue necesario corregir ese punto y avanzar en la restitución de la ley bromatológica.

La corrección no fue menor: la normativa en cuestión está vinculada a controles sanitarios sobre alimentos, un área sensible para la salud pública y para el funcionamiento de actividades productivas.

De hecho, desde el Ministerio de Producción habían advertido dificultades operativas tras su derogación, lo que obligó a revisar la decisión.

Precisamente, la Ley 1118 de Mendoza establece el régimen provincial de control de productos alimenticios, obligando a la inscripción de fabricantes y envasadores de conservas en un registro especial. Regula la calidad, higiene y comercialización de productos, siendo la Dirección de Fiscalización y Control la autoridad de aplicación.

Para subsanar el error, el proyecto incorporó un artículo específico que restablece la vigencia de la Ley 1118, evitando así un vacío legal en materia de controles bromatológicos.

Qué es “Hojarasca” y por qué ocurrió

El programa “Hojarasca” es una iniciativa impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado que busca eliminar leyes consideradas obsoletas, duplicadas o sin aplicación.

En su tercera etapa, aprobada por unanimidad en el Senado, se analizaron 303 normas vigentes sancionadas entre 1976 y 1990, con la propuesta de derogar más del 40% de ellas.

El objetivo es reducir la sobrelegislación acumulada durante décadas y avanzar hacia un sistema jurídico más claro y ordenado.

Sin embargo, el propio proceso dejó en evidencia sus riesgos: al revisar cientos de normas, se filtró una ley que todavía era necesaria para la gestión estatal.