De Mendoza a México: una empresa mendocina exportó tecnología a un gigante mundial

Una empresa tecnológica de Mendoza logró exportar un proyecto de innovación a Walmart México y Centroamérica, tras su participación en una misión comercial organizada por ProMendoza en agosto de 2023.

Se trata de la firma InterBrain, que a partir de los vínculos generados durante esa instancia avanzó en procesos licitatorios con la cadena internacional y logró adjudicarse dos proyectos estratégicos. Ambos desarrollos están orientados a mejorar la eficiencia operativa y la capacitación en entornos de alta complejidad logística.

“Quiero destacar que la misión comercial de 2023 fue clave para abrir este camino. Hoy, esos lazos se traducen en trabajo local, divisas y la consolidación del talento tecnológico mendocino en mercados internacionales”, señaló el CEO de la compañía, Alberto Aguiló.

Uno de los proyectos contempla el desarrollo de un simulador de onboarding destinado a los centros de distribución (CEDIS) de Walmart. La herramienta permite capacitar a nuevos operarios en entornos virtuales que replican condiciones reales de trabajo, lo que reduce los tiempos de adaptación y minimiza errores sin afectar operaciones críticas.

El segundo desarrollo apunta a la capacitación del personal de tiendas mediante simuladores diseñados para optimizar la ejecución en el punto de venta, especialmente durante campañas comerciales de alta demanda.

Ambas soluciones son desarrolladas íntegramente desde Mendoza bajo el modelo de exportación de servicios basados en el conocimiento, involucrando talento local especializado en áreas de desarrollo, diseño e ingeniería. Los proyectos se apoyan en tecnología inmersiva, principalmente realidad virtual, y en metodologías de entrenamiento aplicadas a procesos críticos.

Actualmente, InterBrain continúa participando en nuevos procesos junto a Walmart, con el objetivo de consolidar una relación de largo plazo basada en resultados. Este avance posiciona a Mendoza como un hub emergente en soluciones de entrenamiento inmersivo para grandes organizaciones en América Latina.

En este contexto, Walmart México y Centroamérica opera una de las redes logísticas más importantes de la región, con 21 centros de distribución y más de 3.200 tiendas, lo que demanda sistemas de capacitación cada vez más estandarizados, medibles y eficientes, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en sus operaciones.