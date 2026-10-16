De Mendoza a la NASA: reconocieron a un científico por su trabajo en astronomía y exploración espacial

El científico Lucas Paganini, con raíces en Maipú, fue distinguido por el Concejo Deliberante del departamento en reconocimiento a su trayectoria en el campo de las ciencias planetarias y la exploración espacial. Su carrera lo llevó a participar en proyectos de la NASA y a asumir responsabilidades de liderazgo en el programa del telescopio espacial Nancy Grace Roman, una misión destinada a profundizar el conocimiento sobre el universo.

Paganini pasó parte de su infancia y juventud en Maipú, antes de continuar su formación académica en el ámbito internacional. Se graduó como ingeniero en la Universidad de Mendoza y obtuvo un doctorado en la Universidad de Freiburg, Alemania. A lo largo de su carrera, participó en proyectos como la misión Juno, dedicada al estudio de Júpiter, y en iniciativas vinculadas con la exploración de Europa, una de las lunas de ese planeta, y de exoplanetas. Su aporte a la astronomía también quedó reconocido con la denominación del asteroide (33323) Lucaspaganini, otorgada en su honor por la Unión Astronómica Internacional.

Planetary scientist Lucas Paganini led the team that measured water vapor on Jupiter’s icy moon Europa. Born in Argentina and now working for our #JunoMission, he hopes his work inspires others. Catch his story in @NASA_Es's "Hispan@s de la NASA" series: https://t.co/jMbCTHTY6Y pic.twitter.com/kuQBRkJCHf — NASA (@NASA) November 3, 2021

Desde 2022, el investigador se desempeña como ejecutivo de programas del telescopio espacial Nancy Grace Roman, en la sede central de la NASA, en Washington D. C. El observatorio, lanzado el 30 de agosto de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, busca estudiar miles de millones de galaxias, investigar la expansión del universo y detectar planetas fuera de nuestro sistema solar. La misión representa un avance para la investigación de la materia oscura, la energía oscura y la evolución del cosmos.

Durante el acto de reconocimiento, el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Sallei, destacó el valor de reconocer a profesionales que llevan el nombre de Maipú al ámbito internacional. «Para Maipú es un orgullo que un científico como Lucas Paganini nos represente en el mundo y sea protagonista de proyectos que buscan responder algunas de las grandes preguntas del universo», expresó. Además, sostuvo que su recorrido demuestra que desde el departamento pueden surgir profesionales capaces de alcanzar objetivos destacados y contribuir al conocimiento global.