De marzo a diciembre: el itinerario del programa “La Garrafa en tu Barrio”

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó cómo se desarrollará el programa “La Garrafa en tu Barrio” entre marzo y diciembre de 2026, con un cronograma fijo de puntos y horarios aproximados para la venta de garrafas sociales.

Recorrido de los viernes

9:00 – Juana Azurduy y Carlos Berdasco, frente al Jardín Primeros Pasos (La Favorita).

10:00 – Calle Aliar y Pablo Neruda (La Favorita).

11:00 – Barrio El Triángulo, Benedetti y Cadetes Chilenos (La Favorita).

11:40 – Barrio René Favaloro M9 C7 (La Favorita).

12:15 – CAM (La Favorita).

13:00 – CIC Nº2, Barrio Soberanía.

13:30 – Comisaría 33, Barrio San Martín.

Recorrido de los sábados

Camión 1:

9:00 – Juana Azurduy y Carlos Berdasco (La Favorita).

10:00 – Aliar y Pablo Neruda (La Favorita).

11:00 – Barrio El Triángulo (La Favorita).

11:15 – Escuela Claret, Barrio 31 de Mayo.

11:40 – Barrio René Favaloro.

12:15 – Jardín Algarrobo, Favorita Nueva.

Camión 2:

9:00 – Barrio Flores Oeste, Democracia y José Ingenieros.

10:00 – CIC Nº2, Barrio Soberanía.

11:00 – Comisaría 33, Barrio San Martín.

12:00 – Club Sarmiento, Cuarta Sección.

El operativo busca facilitar el acceso a garrafas a precio social en distintos sectores de la Ciudad, especialmente para hogares que no cuentan con gas de red.