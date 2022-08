El diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Omar De Marchi, estuvo de gira por la provincia de Mendoza durante los últimos días del mes de julio. Pasando por Maipú, Godoy Cruz y haciendo una última parada en Tunuyán donde habló sobre la presidencia de la cámara, del plan de gobierno de Alberto Fernández y sobre las alianzas políticas a nivel nacional y provincial.

El ex intendente de Luján de Cuyo aseguró que busca salir de la oficina y recorrer el país para poder conocer las problemáticas, escuchar a la gente e intentar dar tranquilidad. Cosa que hace con Horacio Rodríguez Larreta en Buenos Aires, pero sobre todo con otros compañeros en la provincia de Mendoza, que para él es una prioridad. Buscando con sus recorridos encontrar los problemas de las personas y así trabajar proyectos que ayuden a la sociedad.

Visité a Mauricio de la empresa Aristos. Él y su equipo, son una clara apuesta del desarrollo y de modernización del agro. Su empresa ha invertido en tecnología agropecuaria logrando:



💧Ahorrar uso de agua.

⏱ Reducir tiempo de riego.

♻️ Utilizar menos agroquímicos. pic.twitter.com/JTb9WA58cy — Omar De Marchi (@omardemarchi) July 30, 2022

De Marchi, Presidente interino de la Cámara de Diputados

Tras hablar de sus salidas, De Marchi comentó sobre la presidencia de la cámara y aseguró que buscaría darle continuidad a la tradición de que el presidente sea afín al oficialismo. Por lo que, si bien actualmente él es la persona a cargo, aceptaría ceder el puesto a la persona que el partido del presidente proponga para presidir a los diputados. Ya que, con la renuncia de Sergio Massa para convertirse en ministro, buscaran seguir con ese estilo parlamentario en el que el puesto más alto de la cámara sea el brazo ejecutor de las ideas del partido gobernante.

Y siguiendo con eso, Omar nombró algunos de los posibles candidatos a tomar su puesto provisorio en diputados, así lo decía: “Habrán escuchado algunos nombres que surgen, desde Cecilia Moreau que es muy cercana a Sergio Massa, Marcos Cleri santafesino muy cercano a La Cámpora o hasta al actual presidente del bloque que es Germán Martínez un hombre bastante moderado. Surgen bastantes nombres, pero todavía no hay ninguna definición ni pretensión formal por parte del gobierno. Insisto que hay que esperar a la semana que viene para conocer cuál es el candidato que ellos presentan para presidir la cámara”.

«Una golondrina no hace el verano»

Con una frase contundente el diputado por el PRO entró a hablar sobre la situación del país, diciendo “una golondrina no hace el verano”. Haciendo alusión a que la llegada de Massa no era la solución a los problemas de la Argentina, ya que sin un plan de gobierno no había un rumbo posible que fuera positivo.

Comentaba: “Lo que hace falta en la Argentina es que haya un plan de gobierno concreto y un equipo calificado para llevarlo a la práctica, estamos en presencia de un gobierno que el 10 de agosto van a llevar 32 meses exactamente las dos terceras partes de su mandato y no hemos podido conocer hasta el día de hoy un plan de país, ni siquiera un plan económico que uno pueda discutir de acuerdo o en desacuerdo, nada, por eso estamos viviendo la situación actual (…) la inflación carcome el sueldo y las jubilaciones de la gente día a día, entonces es importante que esta gente se ponga las pilas”.

Críticas al presidente de la Nación

Por esa falta de planificación De Marchi criticó al presidente de la Nación Argentina. Diciendo textualmente lo siguiente: “Hay que tener en cuenta la definición del propio presidente que dijo ‘no creo en los planes’ es una brutalidad decir eso, eso nos denota un presidente que está desvariando porque cualquier cosa que vos quieras hacer necesita una planificación previa (…) es real que no sucede, fíjate que ni siquiera hay un proyecto de país a nivel internacional, no sabemos cuáles son los amigos de Argentina en el mundo, nos encontramos con Alberto Fernández en Rusia y el mismo día estaba el jefe de gabinete del mismo gobierno en Buenos Aires reunido con el embajador de Estados Unidos. Ese tipo de incoherencias e inconsistencias son las que ha tenido este gobierno y son las que nos depositan a la situación en la que estamos hoy, nada es gratis”.

Plan de desarrollo para Mendoza

Tras eso también habló con la esperanza de que los gobiernos dejen de elegirse porque el anterior fue malo, es decir, si el anterior gobernante fue malo no significa que hay que votar al de la vereda de enfrente solo por eso, hay que cambiar la forma de pensar. Tomando esto como un puntapié inicial contó el plan de desarrollo que se está llevando a cabo en la provincia de Mendoza impulsando cuatro áreas distintas y que buscan tener a punto antes del mes de diciembre, las áreas son: Infraestructura Social, Sistema Educativo, Empleo y Transformación Digital. Además, dijo: “Creemos que no hay más espacio para improvisar, los gobiernos tienen que llegar para aplicar lo que han planificado, lo que han estudiado y con equipos más o menos consolidados”.

Alianzas políticas

Para cerrar la ronda de entrevistas De Marchi habló de las alianzas en la política tanto con Juntos por el Cambio a nivel nacional como con la Unión Cívica Radical (UCR) en Mendoza, decía lo siguiente: “Los esquemas de alianzas por supuesto que sirven, reúnen a las personas que piensan más o menos parecido (…) a nivel nacional no hay ninguna duda de que necesitamos estar juntos porque el país no resiste cuatro años más de Kirchnerismo (…) creo que, objetivamente, este gobierno si se extendiera cuatro años más estamos en Venezuela (…) Y a nivel provincial tenemos coincidencias con el gobierno pero nosotros no formamos parte y es evidente. Eso nos da a nosotros la libertad de hacer aportes que mejoren la gestión actual”