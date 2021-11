El Diputado Nacional Omar De Marchi llegó a Tunuyán para celebrar los 60 años de vida de la CIAT y aprovechó para hablar de la situación que atraviesa el país, en medio de los rumores de la posible salida del PRO del Frente Cambia Mendoza.

En primer instancia destacó los 60 años de la Cámara, resaltando el trabajo y esfuerzo privado para generar empleo y desarrollo en la zona, “…es muy importante que exista y adquiera aún más volumen porque el dialogo entre el sector privado y sector público tiene que estar equilibrado, por naturaleza el sector público es fuerte pero el privado necesita tener la fortaleza…” mencionó a NDI.

Haciendo referencia a la misma fortaleza expresó que se necesita un Presidente de la Cámara como Diego Stortini que pueda mostrar al Ministro de Economía, que se encontraba en el evento en representación del Gobernador, lo adquirido y lo faltante en la economía actual.

«Argentina en un momento complejo»

“…Argentina está atravesando un momento complejo y en eso necesitamos entre todos ponerle mucha racionalidad, prudencia y sensatez para salir. Es evidente que ninguna provincia es una isla y ninguna provincia sale sola sin una macro economía nacional ordenada; pero tenemos que meter la presión necesaria desde las economías regionales para poder torcer el brazo o la inercia de la falta de rumbo que se advierte claramente a nivel nacional. Es muy importante para que la Argentina sea un país normal, que pueda comercializar con el mundo, es la discusión que tenemos que tener en estos tiempos…” enfatizó.

De Marchi también hizo referencia al bloqueo de ventas de pasajes al exterior y reflexionó sobre a la iniciativa; “…forma parte de un país que cada vez se aísla más del mundo, un país que no quiere competitividad a nivel internacional y que para no hacerlo lo que hace es cerrar todos los días una ventana más, monetarias, comerciales, institucionales inclusive; Argentina apoya la dictadura cubana, nicaragüense, venezolana, todo es una sola cosa. No hay medidas aisladas. Apoyamos las dictaduras en el mundo, nos cerramos comercialmente al mundo desarrollado, vamos mal este no es el camino…”. Finalizó mencionando que las presiones en estos tiempos son necesarias desde la sociedad para dar un rumbo económico ya sea en cada Departamento, Provincia o País.

Las internas de Cambia Mendoza

Luego del recambio legislativo, De Marchi contará con la fuerza de nueve legisladores provinciales (cinco senadores y cuatro diputados) que prometen salirse de la lógica de “soldados” de las decisiones del gobierno, para plantear sus diferencias con proyectos clave e impulsar otros que podrían desencadenar tormentas internas.

Según compartió a diario MDZ, uno de los temas centrales es la reforma de la Constitución. El PRO está haciendo públicas sus reparos al proyecto estratégico del gobernador, que hasta ahora no ve la luz todavía por la resistencia del peronismo a respaldarlo. Sin embargo, tampoco terminaría cosechando respaldo de los propios: este aliado oficialista considera que es “demagógica” la propuesta del gobernador de presentar a los cambios en la Carta Magna como un achicamiento del gasto de la política a través de la implementación de la unicameralidad en la Legislatura.

Al parecer el bloque PRO planea discutir cuestiones vinculadas al gasto público, el endeudamiento y los proyectos relacionados con el desarrollo económico. También, además intentarán meterse nuevamente con una idea lanzada por el propio De Marchi hace tiempo: terminar de implementar el sistema de boleta única que le ponga un fin a la lista sábana.

Con las fichas puestas así en el tablero, De Marchi proyecta utilizar el poderío del bloque de diputados y senadores propios que tendrá en la Legislatura, como base para su proyecto político para 2023.