En medio de la disputa que marcó al verano en la política mendocina, el díscolo diputado nacional del PRO admitió que se juntaría con el ex gobernador para conversar sobre lo ocurrido. Los dos quieren ser candidatos en las próximas elecciones.

Los días pasan y Omar De Marchi (PRO) calibra su discurso para navegar las borrascosas aguas de la disputa que mantiene con Alfredo Cornejo (UCR). Este viernes, el lujanino dejó abierta la puerta para un posible diálogo con el senador nacional, al declarar que su criterio es «conversar con todo el mundo».

«Trato de no enroscarme en la cuestión política porque Mendoza tiene otros problemas muy graves», insistió De Marchi durante una entrevista con Canal 7 con la mira en las elecciones 2023.

Ante la pregunta de si se sentaría a tomar un café con Cornejo para debatir posiciones, De Marchi «cintureó», es cierto; pero tampoco se negó.

«Intento no llevarlo al terreno personal. Mi relación con Cornejo no debería ser obstáculo para que podamos conversar sobre los desafíos de la provincia, aunque es verdad que hace mucho que no hablamos», remarcó el precandidato.

«Yo hablo con todo el mundo», dijo De Marchi

Cornejo y De Marchi quieren ir por la gobernación. El primero cree que el otro debería someterse a las PASO dentro de Cambia Mendoza: sabe que ahí será difícil que el del PRO le gane. En tanto, De Marchi amaga con ir por afuera del frente oficialista.

Y ahí andan, a los ponchazos.

Tras la repregunta de los colegas sobre el famoso café que podría acercar posturas, De Marchi aseveró: «Yo hablo con todo el mundo (…) Titulan por ahí que ‘De Marchi se reunió con intendentes justicialistas’. No sólo no tiene nada de malo sino que es al revés: la dirigencia tiene que entender que es tiempo de buscar soluciones en lugar de obtener beneficios de la división«.

¿Pero se va o no de Cambia Mendoza? Todavía no lo dice. «Nosotros -se atajó el diputado nacional- tomamos las decisiones en equipo. Y no buscamos sólo la unidad de un frente, sino con todos los mendocinos».

En cuanto al fallido cónclave con María Eugenia Vidal -que anduvo de gira por los pagos mendocinos-, De Marchi explicó que si bien se desencontraron «por cuestiones de cronograma», se ven siempre en el Congreso de la Nación, ya que son parte del mismo bloque político. «Hay reuniones de forma casi semanal», dijo.

Idas. Vueltas. Discusiones. Acuerdos. Mientras los melones buscan la forma de acomodarse en el baqueteado rastrojero del año electoral, el precandidato sale a correr para quitarse el estrés y sopesar las decisiones que podrían definir su futuro: