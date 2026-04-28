De “lo peor ya pasó” a la promesa del “país más libre del mundo”: así fue la intervención de Milei en la Cena de la Libertad

En medio de los días convulsos que vive el Gobierno nacional ante los constantes cuestionamientos que reciben varios de sus funcionarios, con el jefe de Gabinete Manuel Adorni a la cabeza, el presidente Javier Milei dio un discurso en el marco de la “Cena de la Libertad 2026“, un evento que la Fundación Libertad organizó en Parque Norte.

Durante su discurso, Milei volvió a defender su programa económico y aseguró que “lo peor ya pasó“. En ese marco, el Presidente expuso que “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia”, y sostuvo que “la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%“.

En ese contexto, Milei sentenció que “somos el mejor gobierno de la historia, le guste a la izquierda o no“. Durante su alocución, el mandatario argumentó que su gestión generó empleo y que es la única que sacó “una ley de reforma laboral. Somos los únicos que generamos trabajo“.

Como es su costumbre en este tipo de actos, el mandatario no dejó pasar la oportunidad para cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de “esconder muchas cosas debajo de la alfombra” y de no saber “sumar dos más dos ni con un ábaco“. En ese marco, aseguró que su gestión “honrará las deudas heredadas” y aseguró que los gobiernos anteriores culminaron con más inflación que cuando comenzaron sus mandatos.

Justamente, en referencia a la inflación, Milei recordó que durante su gobierno venía bajando hasta las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, en mayo de 2025, momento en el que -asegura- su programa económico fue víctima de sabotaje político. “Se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa“, expresó.

Pese a que en los últimos meses la inflación ha ido en aumento, Milei reafirmó que ésta será “derrotada” ya que “la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación“. En ese sentido, el Presidente sentenció: “Vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante“.