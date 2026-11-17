Este lunes, durante su intervención en la cena anual de Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei aseguró que Argentina está sentando las bases de un “siglo de oro” y les pidió a los principales empresarios del país que se arriesguen a invertir.

En ese marco, el mandatario defendió su programa económico, descartó una devaluación y sostuvo que el crecimiento depende de la expansión de la oferta y de la inversión privada.

“Hay que tener empresarios que se la jueguen“, planteó ante los referentes del sector privado. Y agregó: “En nuestro modelo económico, la única forma de sobrevivir es invertir“.

En ese sentido, Milei sostuvo que los empresarios deben identificar problemas que puedan resolver mediante sus productos y servicios, y afirmó que quienes ofrecen bienes de mejor calidad y a menor precio se convierten en “benefactores sociales” y contribuyen a generar prosperidad.

Además, durante buena parte de su discurso, el presidente habló del crecimiento económico y cuestionó las propuestas que, según su interpretación, buscan impulsar la demanda en lugar de ampliar la oferta. “La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos“, aseveró.

En paralelo, también rechazó las recomendaciones de devaluar y sostuvo que esa medida provocaría una contracción tanto de la oferta como de la demanda. En esa línea, volvió a cuestionar a los economistas que plantean alternativas diferentes a la política del Gobierno: “Todas las recomendaciones están equivocadas“.

Milei también insistió en que la reducción del gasto público es el camino para continuar bajando impuestos. “Sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado“, expresó, y aseguró que no dejará de recortar el gasto para devolverles recursos a quienes considera los “generadores de riqueza”.

La promesa de Milei de cara a las elecciones de 2027

En otro tramo de la exposición, el Presidente volvió a elogiar al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como “el mejor ministro de Economía de toda la historia“.

Además, vinculó su proyecto de reelección con el compromiso de devolverles a los argentinos US$500.000 millones para 2031. “Es decir, lo mismo que tenemos de deuda“, explicó.

Milei también relacionó la reducción del riesgo país con el equilibrio fiscal y sostuvo que el historial económico argentino sigue condicionando las expectativas. Para el mandatario, el cambio dependerá de que la sociedad deje atrás las políticas que, según su visión, llevaron al país al fracaso.

Además, al referirse al escenario electoral del próximo año, Milei volvió a marcar una grieta entre los que representan “todo el pasado” y su propio espacio, al que identificó como la opción que busca “la libertad“.

El elogio a Patricia Bullrich

Un tramo destacado de su intervención fue en el que se refirió a Patricia Bullrich. En un contexto en el que durante las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio la relación con la Senadora, Milei destacó la gestión que la exministra tuvo cuanto estaba al mando de la cartera de Seguridad, aunque recordó las diferencias que generó dentro del propio Gobierno la implementación del protocolo antipiquetes.

“Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse no quería y Victoria Villarruel, menos“, afirmó, al recordar la postura del entonces jefe de Gabinete y de la vicepresidenta.

En ese sentido, Milei contó que consultó a Bullrich sobre la necesidad de implementar esa medida y que luego dio instrucciones para avanzar con su puesta en práctica.