De la mano de Paredes, Boca venció a River y se quedó con el Superclásico

Con gol de Leandro Paredes, Boca venció a River 1 a 0 en el Monumental y se quedó con el Superclásico. El encuentro, disputado este domingo, fue arbitrado por Darío Herrera, que a instancias del VAR cobró un penal que definiría un encuentro sin mucho brillo. El partido correspondía a la 16° fecha del Torneo Apertura 2026.

Paredes marcó la diferencia en el primer tiempo

Tal como suele ocurrir siempre en este tipo de partidos, se luchó mucho más de lo que se jugó. Con el cuchillo entre los dientes. Esa parece haber sido la premisa del equipo de Coudet. Con un campo de juego en muy mal estado, los locales buscaron presionar constantemente al mediocampo xeneize, que por momentos no podía hacer pie.

En un partido parejo y sin situaciones claras de gol era River el que se mostraba levemente superior a Boca. Sin embargo, el Xeneize tenía en cancha a Leandro Paredes. En un encuentro por demás discreto, el volante de la Selección argentina con su calidad a cuentagotas aportaba el poco brillo en una tarde gris.

Y justamente del pie derecho de Paredes llegaría la jugada que rompería la monotonía. Cuando estaba por finalizar el primer tiempo, el capitán del conjunto de la Ribera filtró un gran pase a las espaldas de los defensores de River, para que Merentiel quede de cara al gol. La definición del delantero uruguayo dio en la mano de Rivero. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro Darío Herrera cobró penal. Penal que convertiría en gol Paredes.

Boca aguantó el segundo tiempo y se quedó con los tres puntos

Contrario a lo que podría llegar a presuponerse, el gol sobre el final del primer tiempo no modificó la tónica del encuentro. River seguía presionando a Boca, pero sin generar demasiado peligro, y el Xeneize sólo se encomendaba a lo que podía generar su capitán.

Sin embargo se produciría una situación que haría que el equipo de Úbeda se repliegue por demás contra su arco: a falta de 20′ para el final, Leandro Paredes saldría lesionado. A partir de ese momento, Boca perdería completamente el dominio de la pelota.

Pese a intentarlo hasta último momento, River no podría nunca vulnerar a la defensa Xeneize, que tuvo en Lautaro Di Lolo a su principal pilar. Con este triunfo, Boca lleva cinco victorias en los últimos seis partidos y comienza a consolidar su buen momento. Por su parte, el Millonario perdió luego de nueve partidos.