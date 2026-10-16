De la mano de la IA, Mendoza recibió una prestigiosa distinción nacional

Un programa que incorpora inteligencia artificial (IA) en las escuelas secundarias de Mendoza recibió un prestigioso reconocimiento nacional en Buenos Aires. La distinción está vinculada con la industria del software y los servicios informáticos.

El programa en cuestión es Mendoza Aumentada, que obtuvo una mención especial en los Premios Sadosky 2026. Según fuentes gubernamentales, la iniciativa alcanza a más de 80.000 estudiantes de más de 260 escuelas públicas y privadas.

El reconocimiento se entregó el miércoles en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El programa había llegado a la instancia final de los premios por su propuesta de integrar herramientas de inteligencia artificial al aprendizaje y desarrollar capacidades humanas y tecnológicas entre los alumnos.

Tras recibir la distinción, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, celebró el reconocimiento en redes sociales. “Reconocieron a Mendoza Aumentada, nuestro programa para incorporar Inteligencia Artificial en las escuelas”, publicó, y felicitó al equipo de Edutec y a las instituciones que participan de la iniciativa.

Qué busca Mendoza Aumentada

El objetivo declarado es combinar el uso de herramientas tecnológicas con el desarrollo de capacidades para analizar información, elaborar argumentos y aprender con autonomía. La propuesta también apunta a la formación de talento para la industria del conocimiento.

De este modo, Mendoza Aumentada busca que los estudiantes no solo utilicen estas herramientas, sino que aprendan a interactuar con ellas de manera crítica y puedan avanzar hacia conocimientos más específicos. En los primeros años de la secundaria, el trabajo se concentra en el pensamiento interdisciplinario y en habilidades como preguntar, contrastar información y argumentar.

En 4° y 5° año, en cambio, la propuesta incorpora formación como operadores de inteligencia artificial, con contenidos vinculados con el entrenamiento de IA generativa, los sistemas agénticos y la automatización. Esa etapa contempla una certificación oficial.

Mendoza Aumentada es implementado por la Dirección General de Escuelas (DGE) y cuenta con la participación de FlexFlix Academy, que prepara a los docentes para trabajar con estas tecnologías. Según la descripción oficial, cada estudiante utiliza su propia IA, protegida y bajo liderazgo docente.