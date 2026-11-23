El escenario político de Tupungato comienza a mostrar sus primeras señales de movimiento de cara a las elecciones de 2027. Dentro de Cambia Mendoza, tres nombres aparecen en las conversaciones sobre quién podría competir por la intendencia: el actual jefe comunal, Gustavo Aguilera; el exintendente y actual senador provincial, Gustavo Soto; y el dirigente radical Facundo García Aguado, de 35 años.

Por el momento, dos de esos nombres no representan una candidatura oficialmente confirmada, salvo el actual intendente, quien ya ha hecho pública su intensión de correr en busca de la reelección. Sin embargo, García Aguado comienza a ganar espacio en las especulaciones internas y aparece como una posible alternativa para renovar la propuesta electoral del radicalismo tupungatino.

Su perfil combina experiencia en la gestión municipal, participación partidaria y una trayectoria vinculada a la militancia universitaria. A eso se suma un apellido con peso propio en la historia política del departamento.

Una ¿interna? con dirigentes de distintas generaciones

La posible definición del candidato de Cambia Mendoza tendrá como uno de sus principales desafíos resolver la competencia entre dirigentes con recorridos y experiencias diferentes.

Por un lado, Gustavo Aguilera podría buscar la continuidad al frente de la Municipalidad. Por otro, Gustavo Soto, quien ya estuvo al frente del Ejecutivo departamental y actualmente ocupa una banca en el Senado provincial, aparece como una alternativa con experiencia electoral y de gestión.

En ese escenario también comienza a mencionarse a García Aguado, quien podría representar una opción de renovación dentro del espacio. Su nombre todavía no se traduce en una postulación formal, pero su recorrido institucional y partidario lo ubica entre los dirigentes a seguir en la discusión electoral.

De la militancia universitaria a la política departamental

Abogado de profesión, García Aguado construyó parte de su trayectoria política en la Universidad Nacional de Cuyo, donde tuvo participación en la agrupación Franja Morada, vinculada al radicalismo. Durante esa etapa se desempeñó como consejero directivo y superior de la Facultad de Derecho.

En el ámbito municipal también ocupó distintos espacios. Fue concejal de Tupungato y se desempeñó como jefe de Gabinete durante la gestión de Gustavo Aguilera, en 2024. Además, tuvo participación en la estructura partidaria local y asumió la presidencia del comité de la Unión Cívica Radical de Tupungato en marzo de 2024, acompañado por Marcela Granizo como vicepresidenta.

Su recorrido también incluye tareas vinculadas a la Universidad Nacional de Cuyo en el departamento.

Un apellido ligado al regreso de la democracia

Uno de los elementos que acompaña su proyección política es su vínculo familiar con Santiago Ángel “Nito” García, su abuelo y una figura histórica del radicalismo tupungatino.

Nito García fue intendente de Tupungato entre 1983 y 1987, durante el primer período democrático posterior a la última dictadura militar. Antes de llegar a la jefatura comunal también había sido concejal y secretario de Gobierno del municipio.

Ese antecedente le otorga a García Aguado una conexión directa con una de las etapas más significativas de la historia política local. Sin embargo, el desafío para el dirigente de 35 años será construir un perfil propio y demostrar que puede transformar ese legado familiar, junto con su experiencia partidaria e institucional, en una propuesta política con identidad propia.

Tupungato empieza a mirar hacia 2027

Aunque todavía falta tiempo para las definiciones electorales, los primeros movimientos permiten anticipar una competencia interna de Cambia Mendoza que podría tener varios protagonistas.

Aguilera aparece como el dirigente que buscaría sostener la continuidad de su gestión; Soto, como una figura con experiencia y antecedentes al frente del municipio; mientras que García Aguado comienza a instalarse como una alternativa más joven dentro del radicalismo.

Por ahora, Facundo García Aguado es uno de los nombres que suenan, no un candidato confirmado. Su eventual participación en la disputa por la intendencia dependerá de las definiciones partidarias y de su capacidad para ganar respaldo dentro del espacio. La carrera hacia 2027 empieza a tomar forma en Tupungato, pero el tablero todavía está abierto.