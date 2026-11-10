De “la Iglesia no es un negocio” a “hacer lío”: el contundente mensaje del papa León XIV en Córdoba

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG… la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta“. Con ese mensaje, el papa León XIV dejó una de las definiciones más contundentes de su visita a Córdoba, donde ofició una ceremonia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

En su discurso, el Sumo Pontífice puso el foco en la vocación religiosa y advirtió sobre el riesgo de que la cotidianidad termine poniendo en segundo plano al sentido espiritual de la misión cristiana. “Es posible trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios“, señaló.

Frente a ese peligro, pidió volver a poner en el centro de escena la importancia de la Eucaristía, la escucha de la Palabra y el encuentro personal con el Señor. En ese sentido, expresó: “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo“.

León XIV también aseguró que “no existe unidad en la que se pueda prescindir de la conversión“, y sostuvo que es necesario “examinar la conciencia, acudir a la confesión y conservar la humildad de dejarnos corregir“. En esa línea, enumeró algunas situaciones cotidianas en las que, según planteó, los religiosos pueden fallar: “Cuando no hacemos el bien, cuando perdemos la paciencia, cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar“.

La Iglesia y las necesidades sociales

Otro tramo de su mensaje estuvo dedicado a las situaciones de vulnerabilidad, temática ampliamente abordada por el papa durante su visita al país. En ese aspecto, el Sumo Pontífice mencionó el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna.

Para el Santo Padre, la caridad cristiana debe comprometerse con esas realidades, aunque remarcó que la misión de la Iglesia no puede limitarse a la asistencia social. “Quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee“, afirmó, antes de insistir en que ese don es Jesús y su Evangelio.

Durante la ceremonia también recordó los testimonios de dos religiosos, Laura y el padre Martín, y vinculó sus experiencias con su reciente hospitalización. En ese contexto, evocó al Cura Brochero, quien, pese a estar ciego y enfermo de lepra, continuó al servicio de su pueblo. “Lo que evangeliza es la manera de vivir nuestra vocación. Ni la edad ni las limitaciones del cuerpo pueden apagarse. Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios“, manifestó.

El recuerdo del papa Francisco y un llamado a la juventud

Hacia el final de su mensaje, León XIV invitó a los religiosos a mirar el futuro del país desde la fe y a trabajar para que más jóvenes se pregunten por su vocación. “Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios. Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama, con parroquias que sean comunidades vivas de fe“, pidió.

También recuperó una de las expresiones más recordadas de su antecesor, el papa Francisco, al convocar a construir una Iglesia activa y comprometida: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco“.