De la gira a terapia intensiva: las complicaciones de salud que apagaron la vida del líder de Los Enanitos Verdes

La música de Mendoza y el rock en español pierden a uno de sus referentes más grandes. Felipe Staiti, guitarrista emblemático y pilar de Los Enanitos Verdes, murió a los 64 años mientras se encontraba bajo cuidados médicos en el Hospital Italiano. Su fallecimiento genera una profunda conmoción entre sus seguidores y colegas, marcando el fin de una era para la cultura artística de la región.

Los problemas de salud del músico habían encendido las alarmas previamente. Durante el 2024, Staiti ya había pasado por una internación de un mes en la misma institución debido a un cuadro crítico de deshidratación y una infección bacteriana que lo mantuvo cuatro semanas fuera de los escenarios.

En esta oportunidad, y según datos obtenidos por el entorno cercano del artista, el desenlace se produjo tras su regreso de una reciente gira. El músico había retornado con un cuadro febril muy agudo, motivo por el cual fue ingresado de urgencia a la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, donde finalmente se produjo su deceso por una hemorragia masiva.