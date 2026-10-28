De la cabalgata al Cristo Rey a una maratón: así festejará Tupungato sus 168 años

Tupungato se prepara para celebrar sus 168 años. Para dicha ocasión, se decidió armar una agenda de actividades que se extenderá durante todo el mes de noviembre. En ese marco, el puntapié inicial se dará este domingo con la tradicional cabalgata al Cristo Rey, para luego continuar un cronograma repleto de propuestas culturales, actos protocolares, el desfile cívico-militar y una maratón.

Cabe recordar que el aniversario departamental se conmemora el 8 de noviembre, fecha en la que, en 1858, se proclamó la fundación (durante el gobierno de Juan Cornelio Moyano), con La Arboleda como cabecera.

El cronograma de los festejos en Tupungato

Domingo 1 de noviembre: cabalgata al Cristo Rey

La primera actividad partirá a las 9 desde la Plaza departamental y llegará hasta los pies del Cristo Rey, sobre la Ruta Provincial 86, en Los Cerrillos.

A las 12 se realizará una bendición religiosa y, de 14 a 17, habrá una peña artística en La Enramada, también sobre esa ruta.

Sábado 7 de noviembre: víspera del aniversario

Desde las 23, en la Plaza departamental, se realizará la celebración de la víspera. La comunidad recibirá el aniversario junto a la patrona Nuestra Señora del Socorro y al RIM 11 General Las Heras, que también conmemoran aniversarios vinculados a su nombramiento y creación.

Domingo 8 de noviembre: acto y desfile cívico-militar

La jornada central comenzará a las 17:30 con el acto protocolar en la explanada municipal. A las 18, el desfile recorrerá la avenida Belgrano con la participación de instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales, además de integrantes del RIM 11 General Las Heras.

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre: espectáculos artísticos y ranchos típicos

El cronograma también contempla espectáculos en el Predio Urquiza, con presentaciones de ballets y conjuntos musicales locales e invitados. Habrá un patio de comidas a cargo de las promociones escolares 2026, además de una feria de emprendedores y artesanos.

Domingo 29 de noviembre: maratón aniversario

La carrera comenzará a las 9:30 y tendrá su largada en el RIM 11 General Las Heras, con llegada a la Plaza departamental. Habrá dos circuitos, de 6 y 12 kilómetros, abiertos a mujeres y varones.

La competencia será organizada y fiscalizada por Sportime, con el auspicio de la Municipalidad y del RIM 11. Las inscripciones deberán completarse y abonarse a través de la página oficial de la empresa organizadora; los detalles completos se anunciarán próximamente.