De la boca para afuera: Hebe Casado no objetó las elecciones a convencionales pero da clases de derecho

La vicegobernadora Hebe Casado, cada vez que se mete a opinar sobre las elecciones a convencionales en San Rafael, cae en contradicciones. Luego de la conciliación entre José Luis Ramón y la Municipalidad de San Rafael, cuestionó con dureza el proceso impulsado por el municipio.

Sin embargo, desde que Omar Félix arrancó con la ordenanza, el año pasado, nadie le puso un solo palo en la rueda. Un palo en serio, un recurso administrativo que diera cuentas de las intenciones de mostrar que era un papelón.

“La Corte tuvo que decidir sobre el planteo de Ramón. Lo que me parece sumamente desprolijo es lo que se aprobó en el Concejo, entre gallos y medianoche, sin mayorías especiales, que fue llamar a una convención de constituyentes para redactar una carta magna”, expresó la funcionaria en declaraciones públicas.

Más llamativo resulta que, siendo evidente que habían cabos sueltos, ni ella ni ninguno de sus laderos formalizara ante la justicia o la Junta Electoral (según el paso objetado) el reclamo. Una verdadera clase de derecho constitucional dio la Vicegobernadora que, una vez más, elige la polémica discursiva antes que involucrarse.

“Se aprobó con mayoría simple, cuando no debería haber sido así y por eso la Corte tuvo que definirse ante la cautelar del diputado Ramón; hubo que tomar una decisión cuando el proceso del llamado a la constituyente ya estaba hecho”, afirmó.

Consultada sobre por qué Mendoza no adhiere a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que consagra la autonomía municipal, la vicegobernadora señaló que el principal obstáculo es la exigencia de mayorías agravadas.

“No se hace porque hay que llegar a los dos tercios. Siempre se plantea si va a haber reelección o no, y eso lo frena. La Constitución de Mendoza es muy linda, este mes cumple 110 años y nos ha permitido tener la institucionalidad que tenemos”, argumentó.