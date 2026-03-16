De hamburguesas a alfajores: el nuevo evento gastronómico que se viene en Capital





En la Ciudad de Mendoza se sacan el delantal parrillero que se usó en el Mundial de la Hamburguesa y se preparan para la pastelería, puntualmente el universo de los alfajores. Tras convocar a más de 30 mil personas en 2025, una nueva edición de la Feria del Alfajor regresa.

La propuesta combina gastronomía, producción nacional y diversión para toda la familia. Del 3 al 5 de abril, de 14 a 22 horas, los visitantes podrán disfrutar de más de 60 marcas de alfajores de todo el país, desde sabores clásicos hasta creaciones innovadoras con identidad regional, además de food trucks, stands de emprendedores y productos gastronómicos locales.

Uno de los momentos más esperados será la elección del Mejor Alfajor de la Feria, que reconoce la creatividad, la calidad y el esfuerzo de los productores participantes. Entre las marcas de alfajores confirmadas para esta edición se encuentran Alfacookies, Entre Dos, Lolo, Achican, Arbanit, Alfajor Barrigón, Carpa Azul, Dulce Copla, Dulce Latido, JM Alfajores, Mendukos, Mi Mejor Receta, Montaña Blanca, Namaste, Panza Verde, Sr. Alfajor y Sweet Bee.

Además, se encuentra abierta la convocatoria para alfajoreros, chocolateros y emprendedores gastronómicos de todo el país que deseen participar. La feria representa una oportunidad para exhibir productos, fortalecer marcas y generar contacto directo con el público. Los interesados pueden solicitar información e inscribirse al +54 11 2575 9844.