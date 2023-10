De ganadores y perdedores: ¿podrá Patricia Bullrich darle la estocada final a Sergio Massa?

Con el debate consumado, solo resta esperar al domingo 22, levantarse temprano (en el caso de lo que lo hagan), ir a la escuela que figura en el padrón y emitir el voto. La cosa mucho no va a cambiar. Será una elección de tercios, donde el segundo lugar, a priori, está en disputa: ¿Quién se mete al balotaje?

Esa pregunta, aun no tiene respuesta. Ni hablar de preguntarnos si hay ganador en primera vuelta. La encuestas danzan en las redes sociales y generan aun mayor incertidumbre. Algunas, dan por ganador a Javier Milei (quien tendría asegurado su lugar en segunda vuelta); otras marcan una feroz lucha sobre quién lo acompañaría de cara al 19 de noviembre: Sergio Massa y Patricia Bullrich lucharán voto a voto en medio de una escueta diferencia en los porcentajes.

Una de las últimas encuestas, previas al debate del pasado domingo, marca una paridad porcentual que puede cambiar tras la reunión en la Facultad de Derecho de la UBA. Fixer Asuntos Corporativos sacó a la luz que Javier Milei se posiciona primero con el 34% en la intención de voto, mientras que Massa cayó al 26%, bajando dos puntos desde las PASO de agosto, y Bullrich asciende al 25%, aumentando tres puntos porcentuales.

Ese punto de diferencia es casi ínfimo, más sabiendo que a las PASO no fueron a votar casi 11 millones de argentinos, registrando así uno de los porcentajes más bajos desde la vuelta a la democracia. ¿Incidencia? Tal vez sí, tal vez no. Habrá que ver si esos enojados que no fueron a votar esta vez lo hacen y para que lado se inclinan.

Lo cierto es que en la noche del domingo, y con el caso Insaurralde sobre la mesa, Patricia Bullrich cambió la estrategia: lejos de la tibieza del primer debate salió con los tapones de punta a atacar sobre dos flancos: Javier Milei y Sergio Massa. Sabía que era su última oportunidad de captar la atención de los indecisos e intentar capitalizar los votos de Horacio Rodríguez Larreta, a quien venció en la interna de Juntos por el Cambio.

Los bolsos de López, los hoteles de Cristina y el yate de Insaurralde. Massa, el país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? #PatoPresidente #DebatePresidencial pic.twitter.com/wyksPmnEcq — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2023

Milei, en tanto, siguió hablando de castas, aunque estuvo mucho más moderado que en la primera instancia. En varios pasajes lo pusieron contra las cuerdas, lo bombardearon con la libre portación de armas y con la venta de órganos. En ambos casos refutó, más allá que en su plataforma de campaña expresa lo contrario. Solo ratificó sus dichos sobre la agenda 2030, expresando que la dejarán de lado, por lo que la lucha contra la pobreza, uno de los ejes centrales de la misma, no está dentro de las prioridades de La Libertad Avanza.

Del otro lado, el oficialismo de Massa y sus propuestas de gobierno lejanas al gobierno que hoy integra. Es como si nos tomara el pelo. Dice que cuando sea presidente (hoy lo es tácitamente) va a arreglar todo lo que hoy aqueja a la Argentina en que vivimos. ¿Por qué no lo hace hoy que tiene el poder de la lapicera? Difícil de responder.

Voy a transformar la Argentina en un país seguro y la lucha contra la inseguridad va a ser una prioridad desde el primer día.



Como lo hice en Tigre, lo voy a hacer sobre tres ejes muy claros:



✅ Prevención, con cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo y botones de… pic.twitter.com/EQa7gGXk0b — Sergio Massa (@SergioMassa) October 9, 2023

Bregman y Schiaretti fueron espectadores de lujo. La representante de la Izquierda se mantuvo en su postura combativa, sólida, elocuente, pero sin llamar la atención para descentralizar una elección de tercios. El cordobés, en tanto, siguió hablando de su paradisíaca Córdoba transformándose en una usina de memes en las redes sociales.

Quedan 13 días para ir a votar. Veremos qué sucede cerca de las 22 de ese domingo. Ahí no enteraremos si la estrategia de Patricia Bullrich funcionó.