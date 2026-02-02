De Estados Unidos a Argentina: el escándalo de los documentos desclasificados del pederasta Jeffrey Epstein salpica a Roberto Giordano

Los coletazos del escándalo provocado por la desclasificación de los archivos vinculados al magnate pederasta Jeffrey Epstein parecen no tener fin. A medida que corren los días, más detalles de los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos salen a la luz, y esta vez apareció el nombre de un reconocido argentino: Roberto Giordano.

De acuerdo a los archivos, Epstein mantuvo un vínculo financiero a lo largo de varios años con Giordano.

Según los documentos, el estilista recibió varios giros de dinero por parte del magnate, quien usaba sus estancias en Sudamérica para expandir su red. Las investigaciones estiman que esos fondos estaban vinculados a la logística de los megadesfiles organizados por el estilista, eventos que reunían a figuras del espectáculo y de la moda.

Roberto Giordano organizaba desfiles que reunían a destacadas personalidades del mundo de la moda.

Según los archivos, los desfiles organizados por Giordano contaban con la participación de modelos reconocidas y la asistencia de figuras del ambiente artístico y social, además de invitados internacionales, lo que habría sido aprovechado por Epstein para ampliar su red de contactos.

Esta revelación se conoce luego de la muerte de Giordano, ocurrida en noviembre de 2024. Durante sus últimos años, el estilista residía en Uruguay y se encontraba alejado del centro de la escena pública tras haber sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y falta de pago de aportes previsionales.