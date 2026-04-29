De depósito de insumos médicos a escuela de boxeo: la ANMAT suspendió a una distribuidora de productos médicos en Mendoza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dictó una medida drástica contra una empresa mendocina dedicada a la distribución de productos médicos. A través de la Disposición 2376/2026, el organismo canceló su habilitación y prohibió la venta de todos sus productos en Argentina tras descubrir que sus depósitos declarados ya no existían como tales, según consta en el Boletín Oficial de la Nación.

Durante la inspección, los técnicos del Instituto Nacional de Productos Médicos descubrieron que uno de los domicilios de la firma se había transformado, hace al menos medio año, en una escuela de boxeo. En la otra dirección declarada, simplemente no se encontró rastro de actividad comercial.

“Cancelase preventivamente el Certificado de habilitación otorgado a la firma REHUE S.A. (CUIT

N° 30-71132981-8) como “DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS MEDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO

DE USO “IN VITRO” SIN CADENA DE FRIO”, señala la disposición del organismo.

El organismo nacional fundamentó la clausura preventiva basándose en los siguientes puntos:

Incumplimiento de locación: La empresa no notificó cambios de domicilio ni solicitó nuevas habilitaciones, operando fuera del marco legal.

Riesgo sanitario: La normativa vigente exige que los productos médicos se almacenen en lugares con controles técnicos estrictos para garantizar su seguridad. Al no existir un depósito fiscalizable, se pierde la trazabilidad y garantía de los insumos.

Prohibición total: La medida alcanza la distribución, uso y comercialización de cualquier producto vinculado a esta razón social en todo el país.

Además del cese de actividades, la ANMAT inició un sumario sanitario contra los responsables por violar la Ley 16.463 y normativas específicas de distribución.

Este caso pone bajo la lupa los controles sobre el circuito de productos médicos en el interior del país, reforzando la vigilancia estatal para evitar que materiales sensibles circulen sin el respaldo de establecimientos que cumplan con las condiciones de higiene y seguridad requeridas por la ley.