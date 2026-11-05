De defender consumidores a representar a la patronal: Ramón le entregó el manejo de su partido a un importante empresario de transporte

Después de casi una década al frente de su partido, José Luis Ramón decidió correrse de la conducción de Protectora y dejar el lugar a Mauricio Badaloni, empresario al frente del Grupo Andesmar. El recambio marca algo más que una renovación de autoridades: la fuerza que nació con la defensa de los consumidores como principal bandera busca ahora posicionarse como representante del sector empresario mendocino.

El movimiento se produce luego del cambio de nombre de Protectora Fuerza Política a Emprende Mendoza, aprobado por la Justicia Electoral tras una asamblea partidaria realizada el 30 de septiembre. La agrupación también quedó facultada para negociar alianzas con otras fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2027.

Ramón confirmó su salida en una entrevista con Radio Aconcagua, medio en el que Grupo Andesmar tiene mucha influencia: una obviedad a quién le darían la primicia. El ex diputado explicó que considera cumplido su ciclo. “Llegó el momento de que el partido tuviera no un lavado de cara, sino una profunda transformación con el nombre y con quiénes van a conducirlo hacia el futuro”, expresó.

El exlegislador también reconoció que tuvo diferencias importantes con algunos de los sectores empresariales que ahora integrarán la conducción. “Hemos tenido diferencias enormes, pero en una democracia uno puede pensar distinto y tener objetivos comunes”, señaló.

Sector privado que vive del Estado

La llegada de Badaloni introduce un perfil empresarial con una particularidad: sus negocios están vinculados a actividades fuertemente reguladas y a concesiones públicas. El empresario es referente de una familia con presencia histórica en el transporte de pasajeros y cargas a través de Andesmar.

Uno de los casos más relevantes es la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La concesión de su explotación, administración y refuncionalización fue adjudicada en 2017 a Estación Terminal Mendoza SA, sociedad que tuvo a Badaloni como representante en la firma del contrato. El acuerdo original era por 20 años y en diciembre de 2020 la Legislatura aprobó una extensión por otros 20, condicionada a la puesta en funcionamiento de un hotel.

Andesmar también obtuvo la concesión del servicio de transporte de pasajeros de alta montaña. Además, Autotransportes Andesmar SA fue adjudicataria de la provisión de 12 colectivos eléctricos para la Sociedad de Transporte de Mendoza, por más de US$5,1 millones.

A esto se suma La Nueva Cuyanita, “un paseo náutico e inmersivo en el lago del Parque General San Martín en Mendoza” o lo que se conoció como “la lata de sardinas” y que había despertado polémicas en los ciudadanos por el fuerte contraste con la “vieja Cuyanita”. El Bus Turístico que parte de la Ciudad de Mendoza, y los que funcionan en CABA, también son del Grupo Andesmar.

Y si alguien tenía dudas de los movimientos políticos de Badaloni, hace dos años compraron el paquete accionario del diario Los Andes, cerrando la etapa del Grupo Clarín al frente del centenario matutino. Los cambios incluyeron mejora en la infraestructura y en el posicionamiento de la marca. Lo que no cambió fue la realidad salarial de los trabajadores, que siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza y abundan los “proveedores” que facturan sus prestaciones aunque cumplen horarios. Léase: precarización.

Aventura electoral

Ese entramado permite introducir una discusión política sobre el lugar del empresariado en la actividad pública. No se trata de cuestionar la legalidad de esas concesiones o contrataciones, sino de señalar que una parte importante de los negocios vinculados al transporte depende de decisiones, regulaciones y contratos estatales. Es un perfil empresarial distinto al del emprendedor independiente que suele aparecer en el discurso de la nueva fuerza.

El giro también se refleja en las prioridades partidarias. Ramón explicó que Emprende Mendoza buscará impulsar la reducción de impuestos, la eficiencia del Estado y políticas que favorezcan la inversión y la generación de empleo. “Hay un sector importantísimo de personas que son emprendedores que hoy no están siendo representadas ni por el Partido Justicialista ni por el radicalismo”, sostuvo.

La nueva conducción tendrá además la tarea de definir la estrategia electoral para 2027. Ramón admitió que algunos acuerdos políticos anteriores no dieron los resultados esperados y que pretende que esa experiencia no se repita.

Así, el partido que durante años se identificó con los reclamos de los usuarios y consumidores inicia otra etapa: de la defensa del que paga el boleto a la representación de quienes administran empresas y prestan servicios.