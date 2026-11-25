La Real Academia Española (RAE) presentó la 24ª edición del Diccionario de la Lengua Española, que incorpora más de 6.000 novedades entre palabras y acepciones. Entre las más llamativas aparecen términos de uso cotidiano como “influencer”, “gordofobia” y la popular expresión argentina “chepibe”.

La publicación cuenta con 99.990 entradas y alrededor de 209.000 acepciones, distribuidas en dos tomos de un total de 3.606 páginas. Se trata de la primera renovación integral de la versión impresa desde 2014, que reúne las actualizaciones digitales realizadas desde entonces.

Cuáles son las palabras que incorporó la RAE

El avance de la tecnología, las nuevas formas de comunicación y las problemáticas sociales marcaron buena parte de las incorporaciones al diccionario.

Entre los términos que reúne la nueva edición se encuentran:

Influencer.

Gordofobia.

Pódcast.

Metaverso.

Ciberataque.

Inteligencia artificial generativa.

Ecoansiedad.

Basuraleza.

Docuserie.

Hantavirus.

Ramen.

Resetear.

Porfa.

La actualización también contempla expresiones vinculadas con la gastronomía, la medicina, el medioambiente y los debates sociales contemporáneos.

“Chepibe”, la palabra argentina que llegó al diccionario

El aporte argentino también tuvo protagonismo en la presentación. La Academia Argentina de Letras eligió la palabra “chepibe” para representar al país.

La expresión, habitual en el lenguaje coloquial argentino, hace referencia a una persona a la que se le encomiendan mandados o tareas menores.

Otra de las incorporaciones es “bicisenda”, utilizada en Argentina, Paraguay y Uruguay para denominar los espacios destinados a la circulación de bicicletas.

En total, la nueva edición sumó 1.570 voces propias de diferentes países hispanohablantes y 1.490 gentilicios.

📖 Acceda ya a la nueva edición del «Diccionario de la lengua española».



La 24.ª edición de la obra se presenta simultáneamente en formato impreso y digital y ofrece 99 990 artículos y cerca de 209 000 acepciones. Su versión en papel, editada por @editorialespasa, consta de dos… pic.twitter.com/ezgZMcEDSS — RAE (@RAEinforma) November 2, 2026

Un diccionario adaptado a la era digital

Además de ampliar su vocabulario, la RAE introdujo modificaciones en la estructura de la obra para facilitar las consultas.

Los significados de las palabras se organizan ahora teniendo en cuenta su frecuencia de uso y la relación entre sus distintas acepciones. También se añadieron más de 85.000 ejemplos para ayudar a comprender cómo se utilizan los términos.

Una particularidad de esta edición es que, por primera vez, la versión impresa fue elaborada a partir de la plataforma digital, invirtiendo el proceso tradicional de publicación.

Las novedades pueden consultarse en el Diccionario de la Lengua Española