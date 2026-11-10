De cara al Súper Niño, ¿cómo planea Tunuyán contener el Arroyo Claro ante eventuales crecidas?

Ante la llegada de los meses en los que se esperan los efectos más intensos del Súper Niño, Tunuyán continúa con las obras para reducir el riesgo de inundaciones. Uno de los frentes de trabajo está en el Arroyo Claro, donde el municipio comenzó a reforzar sectores de la margen oeste que fueron erosionados por las crecidas de los últimos años.

Cabe recordar que hace algunos días el intendente Emir Andraos había presentado un balance de las obras que se estaban llevando a cabo en la comuna de cara a las consecuencias que podría traer el fenómeno meteorológico.

Qué tareas se están realizando en el Arroyo Claro

La intervención sobre el Arroyo Claro se realiza en conjunto con el Departamento General de Irrigación y la Dirección de Hidráulica de la Provincia. Los trabajos se extenderán durante los próximos días y se concentran en distintos puntos del cauce, especialmente a la salida de los puentes.

Según explicó el secretario de Obras Públicas y Privadas de Tunuyán, José Valerio Romanini, la tarea consiste en colocar piedras de gran tamaño sobre la orilla para cubrir el suelo que quedó expuesto por la acción del agua y formar una defensa frente a la corriente.

Los primeros sectores intervenidos se encuentran en los cruces de calle La Argentina, avenida Pellegrini y calle Elías Villanueva. El objetivo es evitar que la erosión se profundice y termine afectando la circulación por calle 25 de Noviembre.

El plan que había presentado Andraos

La obra se produce luego de que el intendente Emir Andraos presentara el pasado 4 de noviembre un plan de prevención aluvional, en un escenario marcado por las lluvias registradas durante octubre y la preocupación por las condiciones meteorológicas previstas para los próximos meses.

En aquella oportunidad, el jefe comunal informó sobre 18 intervenciones en colectores, cunetas y cauces, con un alcance de 12.550 metros entre trabajos concluidos, en ejecución y proyectados. Diez de esas intervenciones ya estaban terminadas, seis continuaban en marcha y otras dos se encontraban previstas. El Arroyo Claro figuraba entre los frentes de obra activos.

El contexto climático le da mayor relevancia a estas tareas. Los distintos modelos meteorológicos anticipan que el Súper Niño tendrá sus efectos más severos durante diciembre y enero, aunque el fenómeno podría extenderse hasta marzo.

En ese escenario, las obras buscan mejorar la capacidad de respuesta del departamento frente a nuevas precipitaciones y reducir el impacto que podrían tener sobre calles, accesos e infraestructura.