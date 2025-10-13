De cara a las Elecciones 2025, el Gobierno anunció un reintegro del 100% en compras para estos trabajadores

A diez días de las elecciones nacionales, el Gobierno de Javier Milei anunció un bono reintegro de hasta $500.000 para los empleados de ANSES que cobren sus haberes a través del Banco Nación (BNA), con el objetivo de aliviar los bolsillos de los trabajadores.

La iniciativa, que comenzará a regir el miércoles 15 de octubre, forma parte del programa “Tu sueldo rinde más”, implementado por dicha entidad bancaria. Según la comunicación oficial, para acceder al denominado “Beneficio Sorpresa”, los empleados de ANSES deberán cumplir dos condiciones principales:

Cobrar su salario en una cuenta del Banco Nación; Realizar las compras mediante la aplicación BNA+ MODO, utilizando las tarjetas de débito o crédito Visa asociadas.

Así se encuentra el beneficio en las plataformas del Banco Nación.

El reintegro se aplicará sobre el total de las operaciones hasta alcanzar el límite de $500.000, y se acreditará directamente en las cuentas de los beneficiarios. De esta manera, el programa busca incentivar el uso de medios digitales y fortalecer la relación del banco con uno de sus principales grupos de clientes.

Este bono reintegro se suma a otros beneficios que el Banco Nación ya ofrece a los trabajadores de ANSES, entre ellos préstamos hipotecarios y personales con tasas preferenciales, cuentas remuneradas en pesos y dólares y la posibilidad de solicitar un adelanto de haberes con tasa de interés 100% bonificada. A fines de septiembre, el Gobierno también anunció beneficios exclusivos para integrantes de las Fuerzas Armadas.

Desde la entidad destacaron que el objetivo es “acompañar a los trabajadores con herramientas financieras que les permitan mejorar su capacidad de consumo y acceder a productos y servicios en condiciones más favorables”.