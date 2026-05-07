De cabeza a octavos: Independiente Rivadavia empató con Fluminense está en la siguiente ronda de La Libertadores

Que nadie despierte de este sueño a la Lepra. Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Fluminense, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo C de la Conmebol Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo este miércoles en el estadio Malvinas Argentinas, y que contó con el arbitraje de uruguayo Gustavo Tejera. La histórica campaña de los Azules del Parque tendrá un nuevo capítulo: con dos fechas de anticipación, clasificó a octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica, y lo hizo en su primera participación.

La Lepra llegaba a disputar su cuarto partido por Libertadores con puntaje perfecto y con un envión extra: minutos antes de salir al césped del Malvinas Argentinas el equipo de Alfredo Berti se anoticiaba del empate entre Deportivo La Guaira y Bolívar, resultado que le daba un condimento extra al encuentro ante los brasileros: si los Azules sumaban al menos un punto clasificarían a octavos de final, lo que sería todo un hito.

Un primer tiempo marcado por la paridad

Si bien se enfrentaban dos equipos con realidades diametralmente opuestas, el primer tiempo fue parejo. Mientras los Azules se apoyaban en el desequilibrio que podían llegar a generar Sebastián Villa y Matías Fernández, el Flu dependía casi exclusivamente de lo que pudiera crear Luciano Acosta, que mostró destellos de su calidad, pero sin producir peligro.

En ese contexto de paridad, las mejores situaciones fueron de los locales, que ni bien comenzó el encuentro tuvo un remate de Fabrizio Sartori que repelió el arquero Fábio. La gran oportunidad de desnivelar el marcador llegaría a los 12′, cuando Álex Arce reventó el travesaño con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado con precisión quirúrgica por Villa.

Las emociones aparecieron en el segundo tiempo

Hubo que esperar hasta los 10′ del segundo tiempo para que aparezca la primera situación clara de Fluminense. Para ello hizo falta que los jugadores vestidos de blanco se asociaran en ataque: tras una serie de toques cortos, los atacantes brasileros se internaron en el área local para terminar una espléndida jugada con un remate que se fue apenas desviado. A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Luis Zubeldía ganó confianza y comenzó a merodear las inmediaciones del cumpleañero Nicolás Bolcato con mayor frecuencia.

Y cuando el Flu amagaba con comenzar a inclinar la cancha a su favor, apareció el mazazo de la Lepra. Como tantas veces en el último tiempo, el equipo de Berti pegaba en el momento justo. El encargado de poner a delirar a la marea azul que copó la popular fue Arce, de cabeza, tras un centro de Luciano Gómez. A diferencia de lo ocurrido en el primer tiempo, esta vez, el remate del goleador paraguayo iría al fondo de la red. Iban 21′ del complemento.

¡LA LEPRA QUIERE OCTAVOS! Apareció el goleador Arce para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en la cuarta fecha del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores.



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Sobre el final, y con todos los locales ya festejando el casi asegurado pase a octavos de final, llegó un inesperado baldazo de agua fría: cuando se estaba disputando el tiempo adicionado, apareció Kennedy para anotar el 1 a 1 -con desvío de por medio- y poner suspenso a las celebraciones azules.

EL DE LOS GOLES IMPORTANTES EN FLUMINENSE: John Kennedy puso el 1-1 agónico del equipo de Luis Zubeldía ante Independiente Rivadavia.



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Obligados a ganar para mantenerse con vida en la competición, los brasileros arrinconaron a la Lepra contra su arco. Sin embargo, pese a los embates finales, ya no habría tiempo para más y el encuentro terminaría 1 a 1. Con el pitido final del árbitro, todo el Malvinas Argentinas estalló en júbilo para festejar el histórico pase a octavos de final.

El calendario de la Lepra

Tras haber clasificado a octavos de final al empatar con el Flu, Independiente Rivadavia tendrá una nueva cita con la historia: el próximo sábado recibirá en el Bautista Gargantini a Unión, en lo que será una batalla por el pase a cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del fútbol argentino.