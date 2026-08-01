De 7 a 9: la aerolínea que conecta a Mendoza con el Caribe suma vuelos semanales

Mendoza contará desde octubre con dos nuevas frecuencias semanales de Copa Airlines hacia Ciudad de Panamá, lo que elevará de siete a nueve los vuelos por semana entre el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y el Hub de las Américas de la compañía.

La ampliación representa un incremento del 28% en la oferta de vuelos y permitirá mejorar las conexiones desde la provincia hacia más de 80 destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, uno de los principales objetivos de la estrategia de expansión de la conectividad aérea internacional.

Según indicaron desde el Gobierno, el aumento de frecuencias no solo amplía las opciones para los pasajeros mendocinos, sino que también facilita la llegada de turistas extranjeros y mejora la competitividad de Mendoza como destino internacional. Además del impacto en el turismo, una mayor conectividad suele favorecer el intercambio comercial, la realización de congresos y eventos y la atracción de inversiones.

La gerenta de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines, Lorena Gasser, afirmó que Mendoza ocupa un lugar estratégico dentro de la red de la empresa y aseguró que el incremento de vuelos responde tanto a la demanda registrada en la provincia como a la intención de fortalecer el turismo y el comercio.

Con los nuevos servicios, los pasajeros contarán con más alternativas de horarios y conexiones más ágiles a través del aeropuerto de Panamá, uno de los principales centros de distribución aérea del continente, desde donde Copa Airlines conecta con decenas de ciudades de América.