De 14 metros y frente al Pacífico: la estatua con la que Perú espera a León XIV

Hay miradas que pesan toneladas, pero la de este nuevo gigante apenas inclina la balanza. En la orilla de la Costa Verde, donde el océano Pacífico golpea con fuerza las costas de la provincia constitucional del Callao, se levanta una silueta que corta el horizonte.

Es la estructura más grande del mundo dedicada al pontífice y su presencia esconde una suma de desafíos a contrarreloj, destreza artesanal y una profunda carga emotiva. El almanaque jugaba en contra de los escultores peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y David Wong Arana.

Levantar un monumento de 14 metros de altura suele requerir una planificación mínima de cuatro meses de taller. Sin embargo, impulsados por la inminente llegada del obispo de Roma a tierras sudamericanas, el equipo de artesanos, soldadores y técnicos obró su propio milagro logístico: completaron la estructura en apenas 45 días de trabajo ininterrumpido.

La verdadera magia de la obra radica en su materialidad. Aunque a la distancia simula la pesadez impoluta del mármol, el monumento fue moldeado íntegramente en fibra de vidrio con un esqueleto interno de acero galvanizado y una pintura náutica catalizada, diseñada especialmente para soportar la corrosión del salitre y los implacables vientos marinos. Esta elección técnica permitió que un coloso que en un principio parecía inmanejable redujera su peso final a unas cuatro toneladas.

Una de las mayores curiosidades está en su rostro: la cabeza mide 1,30 metros de altura y, durante su modelado inicial en arcilla, llegó a pesar dos toneladas. Sin embargo, su versión definitiva pesa entre 100 y 200 kilos. Los artistas reprodujeron incluso el pequeño lunar que el Papa León XIV tiene en el lado izquierdo de la cara.

La madrugada del 6 de noviembre, mientras las calles de Lima dormían, comenzó la travesía del gigante. Dividida en dos secciones para poder sortear los cables de alta tensión y los puentes peatonales, la estatua abandonó el taller de los escultores en Carabayllo montada sobre dos enormes tráileres.

Durante tres horas de un viaje lento y sigiloso, recorrió las avenidas Universitaria, Canta Callao y Faucett. Las grúas pesadas esperaban al borde de la Costanera para realizar un complejo ensamblaje mecánico antes de que el sol del amanecer iluminara el puerto.

El imponente monumento, flanqueado además por un extenso mural de 167 metros de largo que repasa la historia y la cultura del puerto, no fue colocado en cualquier sitio. Su base descansa de manera simbólica en el Parque del Niño Gaelito. El espacio público rinde un permanente homenaje a la memoria de un pequeño de cuatro años que perdió la vida tras lograr salvar a su hermanita de un devastador incendio en la zona.



La conjunción de ambas historias no pasa desapercibida para los peregrinos que ya se acercan a tomarse fotografías. Al pie del coloso que mira al océano, la memoria de la entrega del pequeño Gaelito y la figura del pontífice que inició su camino pastoral como misionero en tierras peruanas conviven ahora bajo la misma brisa del Pacífico. Una postal que mezcla la escala de lo monumental con la calidez de las pequeñas historias humanas.



