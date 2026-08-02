Darío Barassi y Yayo protagonizan una nueva comedia policial para Disney+

Disney+ sumará a su catálogo una nueva producción argentina con una propuesta que mezcla comedia negra e investigación policial. Gutiérrez is mai neim llegará a la plataforma el próximo 26 de agosto y tendrá como protagonistas a Darío Barassi y Yayo Guridi, quienes interpretan a una dupla de policías.

De qué trata:

La historia comienza con el asesinato del embajador de Rusia en Argentina, un caso que recae en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez (Barassi). Aunque la investigación parece superar ampliamente sus capacidades, el oficial se niega a ceder el control cuando la CIA interviene para resolver el crimen. Junto a su compañero Rubén Torcoletti (Yayo), emprenderá una carrera por encontrar al responsable antes que los agentes estadounidenses.

Lejos de ser los clásicos detectives, la serie apuesta por personajes que sobreviven gracias a la intuición, la improvisación y métodos diferentes. Ese contraste entre el profesionalismo de la agencia norteamericana y el estilo desprolijo de los policías argentinos es uno de los principales motores del humor de la serie.

A lo largo de los episodios, la investigación llevará a los protagonistas por distintos escenarios del conurbano bonaerense, donde se cruzarán con personajes tan insólitos como dealers, desarmaderos clandestinos, bingos, geriátricos, cabarets, manifestaciones y hasta supuestos superhéroes urbanos.

La serie fue realizada por Pampa Films y dirigida por Jesús Braceras. Además de Barassi y Yayo, el elenco incluye a Juli Savioli, Abián Vainstein, Lucas Molina, Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey, quienes completan una brigada policial tan leal como ineficaz.