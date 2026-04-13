Darín y Peretti juntos en Netflix: el thriller argentino que encara al éxito

Netflix vuelve a apostar fuerte al cine argentino con el lanzamiento de “Lo dejamos acá”, una película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que ya empieza a generar ruido entre los usuarios de la plataforma.

Se trata de un thriller psicológico que combina tensión, drama y conflictos éticos, con una trama que gira en torno a un reconocido psicoanalista que atraviesa una crisis tanto profesional como personal. En ese contexto, decide romper con los métodos tradicionales y adentrarse en terrenos más ambiguos, donde los límites entre lo correcto y lo cuestionable empiezan a desdibujarse.

La historia da un giro cuando aparece un escritor en plena crisis creativa, interpretado por Peretti. Lo que comienza como una relación terapéutica pronto se transforma en un vínculo mucho más complejo, atravesado por secretos, tensiones y decisiones difíciles que impactan en ambos personajes.

Uno de los puntos más fuertes de la película es justamente la química entre Darín y Peretti, dos actores con gran trayectoria que logran sostener un clima de intriga constante. Sus interpretaciones aportan profundidad a una historia que busca incomodar y hacer reflexionar sobre los límites de la ética profesional.

Dirigida por Hernán Goldfrid y con guion de Emanuel Diez, la producción se perfila como una de las grandes apuestas argentinas dentro del catálogo de Netflix.