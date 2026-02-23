Search
Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico: cómo se encuentra la periodista

Pablo Montagna dio a conocer la noticia y contó detalles del estado de salud de la ex concursante de Gran Hermano.

Una fuerte noticia causó impacto en el mundo de la televisión y el mundo periodístico. La conocida conductora y ex Gran Hermano, Daniela Ballester, sufrió un ACV hemorrágico y debió ser hospitalizada rápidamente.

Actualmente, la periodista se encuentra bajo el cuidado del equipo médico, que la está monitoreando de forma permanente tras lo ocurrido. Según Pablo Montagna, Daniela no sufrió secuelas.

Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas”, expresó el comunicador en sus redes sociales. El último posteo de Daniela fue hace cuatro días y esta noticia impactó a todo el mundo periodístico.

Por el momento no se ha conocido el hospital en el que se encuentra internada, pero la noticia que brindó el periodista fue positiva dentro de la fuerte noticia. Con el correr de las horas se conocerán más detalles de lo sucedido.

