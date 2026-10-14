Daniel Orozco y Janina Ortiz ya tienen fecha para ser condenados por el caso de las cooperativas truchas en Las Heras

Daniel Orozco y Janina Ortiz ya tienen fecha para la audiencia en la que podrían ser condenados por el caso de las cooperativas truchas de Las Heras. El juicio abreviado se realizará el martes 20 de octubre, a las 14, en el Polo Judicial, donde una jueza deberá validar el acuerdo de culpabilidad que ambos alcanzaron con la Fiscalía. Según la información oficial, la audiencia está prevista hasta las 21.

Cabe recordar que el exintendente de Las Heras y su esposa, exfuncionaria municipal y diputada provincial suspendida, aceptaron declararse culpables a cambio de una pena de tres años de prisión en suspenso (sin cumplimiento efectivo en la cárcel) y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El acuerdo incluye el delito de peculado para ambos, por el uso de fondos municipales en el caso de las cooperativas, y suma para Ortiz una condena por coacciones agravadas por el uso de un arma de fuego contra una empleada municipal.

Cómo será la audiencia del 20 de octubre

El Tribunal Penal Colegiado deberá revisar y validar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas. La audiencia estará encabezada por la jueza Marina Martín, quien preguntará a Orozco y Ortiz si comprenden los términos del acuerdo y reconocen su responsabilidad en los hechos.

Si ambos ratifican su aceptación, se harán efectivas las condenas pactadas. La resolución pondrá fin al proceso mediante la vía abreviada, en lugar de un juicio oral y público.

Por su parte, la Fiscalía estará representada por el fiscal investigador Juan Ticheli y el fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide.

Por qué acordaron un juicio abreviado

A fines de septiembre, ante la inminencia de un juicio oral, Orozco y Ortiz llegaron a un acuerdo con Ticheli para declararse culpables. La negociación buscó evitar una eventual condena de prisión efectiva, una posibilidad que enfrentaban si el caso avanzaba por la vía tradicional.

Por tratarse de hechos ocurridos cuando ambos eran funcionarios públicos, el acuerdo fue elevado a consulta de Iturbide y luego de la procuradora adjunta penal, Paula Quiroga.

En este escenario, la audiencia del 20 de octubre será el paso decisivo para que la Justicia determine si corresponde homologar el acuerdo y dictar las condenas.

El acuerdo al que Orozco y Ortiz llegaron con la Fiscalía

Además de una condena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, el acuerdo contempla el pago de una multa.

La condena los declara culpables de peculado en cuatro hechos. En el caso de Orozco, la acusación se relaciona con transferencias de dinero, mientras que Ortiz también fue responsabilizada por el uso de un documento público falso y amenazas coactivas.

Según la investigación del fiscal Juan Ticheli, el perjuicio para la Municipalidad de Las Heras fue de $35.511.386,14, correspondientes a fondos girados entre 2021 y 2023. La maniobra habría utilizado a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada para facturar al municipio trabajos que, de acuerdo con la pesquisa, nunca fueron realizados.

La investigación determinó que la cooperativa, dedicada formalmente al reciclaje de residuos, fue reactivada para intervenir en trámites administrativos gestionados desde el municipio. El dinero salió de las arcas municipales a través de cuatro expedientes que incluían planillas falsas, facturas electrónicas y órdenes de compra firmadas por funcionarios.

El acuerdo fue presentado por el abogado Raúl Burela, defensor de ambos, luego de que la causa fuera elevada a juicio. La propuesta no alcanza a los otros ocho imputados del expediente y busca evitar un juicio oral y público que, por la cantidad de audiencias y testigos previstos, se anticipaba extenso.