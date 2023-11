Daniel Orozco habló tras ser imputado: “En febrero yo era el mejor intendente”

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, brindó una conferencia de prensa este mediodía, luego de que ayer fuera notificado de la imputación que pesa sobre él por fraude a la administración pública.

Orozco remarcó que la serie de crisis que ha enfrentado desde su ruptura con Cambia Mendoza, tienen un factor político: “Yo en febrero era el mejor intendente, dicho por quien va a asumir como gobernador. Cuando me fui a la La Unión Mendocina empezaron una serie de hechos”, se justificó.

El ex candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina está imputado por la misma causa junto a su esposa, la diputada electa Janina Ortiz, y otros funcionarios municipales. “Soy una persona de principios y valores“, aseguró a la prensa luego de que ayer eligiera no declarar ante la Justicia.

“Tratamos de hacer lo que siempre dijimos, transformar la realidad de los vecinos y dignificarlos”, dijo resaltó que en la comuna “hay tres nóminas salariales guardadas” y se va a entregar con “solidez” el municipio al equipo de Francisco Lo Presti,.

Además, se refirió a la renuncia de Martín Bustos como secretario de Servicio Públicos del municipio. Orozco aseguró que no le aceptará la dimisión y que evaluará la situación con el equipo de legales de la municipalidad.

“La renuncia de Martín Bustos me sorprendió y me decepcionó”, expuso el dirigente. Y luego bramó contra quien meses atrás fue su candidato a sucederlo: “Espero no verlo a Martín Bustos ocupando un carguito en el Gobierno de la Provincia”.

Orozco no descarta otras renuncias de funcionarios en la planta municipal y que, incluso, vuelvan a Cambia Mendoza. “En política todo puede pasar”, graficó.