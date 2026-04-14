D’Agostino entregó su teléfono a la Justicia: qué dice la defensa

En el marco de la denuncia por presunto abuso sexual y violencia de género contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, su abogado defensor, Daniel Sosa Arditi, brindó detalles a LVDiez sobre la situación procesal de su cliente. Según el letrado, hasta el momento no existe una imputación formal ni se ha citado al exfuncionario a prestar declaración.

Como parte de una estrategia de transparencia, D’Agostino se presentó espontáneamente ante las autoridades para entregar su dispositivo móvil. El peritaje, que se extendió durante varias horas bajo la supervisión de la fiscal Valeria Bottini, permitió extraer datos relevantes antes de que el equipo le fuera restituido.

Puntos clave de la defensa

Sosa Arditi subrayó que la postura de la defensa es de colaboración absoluta, aunque aclaró que aún no han tenido acceso formal al expediente.

Sin cargos formales: “D’Agostino no está imputado ni bajo declaración informativa”, afirmó el abogado, quien ya solicitó formalmente que se le reciba el testimonio a su defendido.

Contenido de los chats: La defensa sostiene que el análisis preliminar de las comunicaciones no respalda la denuncia. Si bien el letrado admitió el vínculo previo entre las partes, aseguró que en los chats no existen reclamos ni evidencias de las situaciones denunciadas.

Pericia técnica: A diferencia de otros casos de alta exposición, como el del exjuez Walter Bento —donde se recuperaron mensajes borrados mediante clonación—, en esta instancia se realizó una extracción básica de información.



Respecto a la salida de D’Agostino del Gobierno, Sosa Arditi explicó que la renuncia tuvo como objetivo evitar cualquier sospecha de influencia por su cargo. “Se puso a disposición del tribunal como un ciudadano común para despejar suspicacias”, señaló el penalista, añadiendo que la exposición mediática actual, lejos de favorecerlo, resulta perjudicial para el exfuncionario.

El proceso se encuentra en una etapa de recolección de pruebas fundamentales. En casos de esta naturaleza, el Ministerio Público suele priorizar las pericias psicológicas y evaluaciones de credibilidad del relato (a cargo de organismos como el EDEAS) antes de proceder con una imputación. Por el momento, la fiscalía de Violencia de Género debe determinar si hace lugar al pedido de declaración solicitado por la defensa.