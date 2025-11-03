CyberMonday: cómo comprar pasajes en Aerolíneas Argentinas con descuento y en cuotas

En el marco del CyberMonday, Aerolíneas Argentinas anunció una serie de promociones especiales para fomentar los viajes dentro del país. Entre el 3 y el 5 de noviembre, la compañía ofrecerá un 10% de descuento en pasajes de cabotaje y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas sin interés.

El beneficio se aplica a todos los vuelos nacionales operados por la aerolínea durante el período de la campaña. Los usuarios podrán optar por distintos planes de financiación sin recargos adicionales, dependiendo de la entidad financiera con la que operen.

El objetivo de la empresa es incentivar el turismo interno y facilitar el acceso a los viajes mediante opciones de pago más flexibles. Esta promoción se suma a otras iniciativas que la aerolínea viene impulsando para reactivar la demanda y mantener la competitividad del sector.

Lo que hay que saber de este beneficio del CyberMonday 2025