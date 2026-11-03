CyberMonday 2026: mucho descuento en las publicidades, pero poco ahorro en los bolsillos

El CyberMonday 2026 arrancó con una catarata de promociones, descuentos y ofertas que prometían aliviar el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, detrás de los porcentajes que inundaron las publicidades, los números muestran una realidad bastante menos atractiva.

Según un relevamiento de la plataforma Turbodato, realizado sobre más de 423.000 productos, el descuento real promedio fue de apenas 8,8%, frente al 25,9% que se anunciaba al inicio del evento comercial.

La diferencia alcanza los 17,1 puntos porcentuales y deja en evidencia una brecha considerable entre las rebajas promocionadas y el ahorro efectivo que podían obtener los consumidores.

El dato cobra especial relevancia en un contexto económico en el que las familias buscan aprovechar las promociones para adquirir productos de tecnología, electrodomésticos, indumentaria y otros artículos de consumo.

CyberMonday: qué hay detrás de los descuentos anunciados

Uno de los aspectos centrales del relevamiento es la diferencia entre el porcentaje de descuento que exhiben las tiendas y la reducción efectiva del precio de los productos.

Las promociones suelen calcularse sobre valores de referencia informados por los comercios. Sin embargo, para determinar si una oferta representa un ahorro verdadero, resulta fundamental comparar el precio promocional con el que tenía el mismo artículo antes del evento.

Esto no significa que todas las ofertas sean engañosas, pero sí demuestra la importancia de verificar los precios antes de concretar una compra.

Cómo evitar las falsas ofertas

Para los consumidores, comparar precios entre distintas tiendas y consultar el historial de valores de un producto son herramientas útiles para determinar si una promoción representa una oportunidad de ahorro.

También es importante prestar atención al costo de envío, las condiciones de financiación y el precio final, ya que estos factores pueden modificar considerablemente el beneficio de una compra.

El CyberMonday continúa siendo una oportunidad para acceder a determinados productos a precios más convenientes. Sin embargo, los resultados del relevamiento muestran que un porcentaje de descuento elevado no siempre se traduce en un ahorro de la misma magnitud.

En definitiva, entre las grandes promesas comerciales y los precios que finalmente pagan los consumidores, hay una diferencia que merece ser observada con atención.