CyberMonday 2026: cuándo será, qué marcas participan y cómo comprar

En el marco de la previa del CyberMonday 2026, que se realizará entre el 2 y el 4 de noviembre, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió información relevante sobre esta oportunidad para el consumo digital y las ventas de los comercios de todo el país.

La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que el comercio electrónico se convirtió en una herramienta y una alternativa de ahorro.

“Durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE.

Este año, el 47% de las empresas participantes son PyMEs, que encuentran en el evento “una vidriera para mostrarse junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing”, agregó.

Más ofertas y tecnología para los usuarios

De acuerdo con el estudio de mitad de año de la CACE, durante el primer semestre el e-commerce argentino alcanzó una facturación de casi 20 mil millones, impulsado por 181,5 millones de órdenes de compra (+21%) y un ticket promedio de $107.597.

Entre las herramientas clave para enriquecer la experiencia de usuario se encuentran nuevas secciones y dinámicas de MegaOfertas, que permitirán a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interés y marcas destacadas.

Además, se incorpora el Cybot, el bot conversacional desarrollado con IA que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas. Todo dentro de la página oficial del CyberMonday.

Categorías que se podrán encontrar en el CyberMonday