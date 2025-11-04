Cyber Monday: recomendaciones para comprar de manera segura

Este lunes, con el inicio del Cyber Monday -uno de los eventos de compras online más esperados del año, el cual se extiende del 3 al 5 de noviembre- el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió una serie de recomendaciones para prevenir estafas y garantizar transacciones seguras durante las jornadas de descuentos.

Entre las principales medidas, el organismo aconsejó ingresar únicamente al sitio oficial del evento (https://www.cybermonday.com.ar/) y verificar que la dirección web comience con “https://”, señal que indica una conexión protegida. Esta precaución busca evitar el ingreso a páginas falsas que simulan tiendas reconocidas y ofrecen promociones fraudulentas.

Asimismo, se recordó a los usuarios no compartir datos personales ni bancarios por correo electrónico o mensajes directos, ya que las tiendas oficiales nunca solicitan esa información por canales informales.

En relación con los métodos de pago, la cartera provincial recomendó utilizar plataformas seguras como Mercado Pago, Todo Pago, PayPal o billeteras virtuales, que brindan mayor respaldo ante inconvenientes.

Por último, se instó a desconfiar de ofertas que resulten “demasiado buenas para ser verdad”, comprobar la autenticidad de las promociones y conservar los comprobantes, números de pedido y capturas de pantalla para disponer de respaldo en caso de reclamos.