Cientos de mails con promociones y publicidad en los medios de comunicación han aparecido desde las 00 hs. de este lunes sobre el Cyber Monday, pero verdaderamente ¿Qué se esconde detrás de este día de ofertas?

El CiberLunes o Cyber Monday es un término de mercadotecnia creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar en línea.

Tradicionalmente, esta ‘Cyber Fiesta’ se realiza después del Viernes negro Black Friday, el viernes siguiente al día de Acción de Gracias en los Estados Unidos

Este término hizo su debut el 28 de noviembre de 2005 en un comunicado de prensa de una empresa de el país norteamericano que decía: Cyber Monday quickly becoming one of the biggest online shopping days of the year (Ciber lunes se convierte rápidamente en uno de los días de compras en línea más grandes del año). Esto produjo que en 2010 la «comScore3» informara que los consumidores habian gastado $US 1028 millones en Cyber Monday

En 2006 Shop.org anunció que puso en marcha la pagina oficial de CyberMonday.com, una tienda para ciberofertas los lunes. Ciberlunes se ha convertido en un término de mercadotecnia internacional utilizado por los minoristas en línea en Canadá, Reino Unido, Portugal, Alemania, Colombia, Chile Argentina y Perú. Ahora que sabemos lo que es Cyber Monday, ¿es verdaderamente lo que se hace en Argentina?.

Cyber Monday, ¿redituable para el vendedor?

Un negocio deja de ser negocio si no ofrece una ganancia. En Argentina, el Cyber Monday no es redituable por varias razones de mercado.

La forma de hacerlo redituable es recurrir a ciertas trampas y engaños para poder sacar provecho principalmente de la publicidad gratuita que ofrece el hecho de anunciarse como un Cyber Monday, sacando partida de la cultura que ya se instauró en Estados Unidos mas que nada.

Precios que convienen y otros que no

El «Cyber Monday» está repleto de inconsistencias que lo convierten mas en un engaño a los consumidores que en un lunes de ofertas, ¿la razón principal?

Los productos se Inflan unos días antes para luego ser bajados de precio por el “Descuento”. El precio final se mantiene exactamente igual y en algunos casos mayor al precio original antes del Cyber Monday.

Si bien en la edición 2021 está regulada y organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE); es una estrategia usada por la mayoría de las tiendas online en Argentina.

Consiste básicamente en aumentar el precio unos días antes al Cyber Monday (total, nadie se podría dar cuenta) para luego aplicarles el descuento que deja convenientemente al precio en un valor idéntico o ligeramente superior al valor previo al aumento.

Existen algunos casos en donde el mismo sistema de organización de productos de un portal de ventas, como en este caso MercadoLibre ponen en evidencia la discrepancia y muestran el ridículo de cambiar un precio, observen que no se paga menos, se paga exactamente lo mismo.

Como dijimos anteriormente, la estrategia fundamental es controlar el precio, para luego verse beneficiado por la publicidad de este día tan importante. Esto acelera las ventas y le permite a los portales deshacerse de stock rápidamente.

Ofertas que carecen de veracidad

Hasta el próximo miércoles 03 de noviembre a las 23:59 hs se extenderá este ciclo de tres días que alienta a comerciantes que, en este año particular, han decaído en ventas. Sin embargo para muchos, las ofertas carecen de veracidad realizando comparativas a días antes de que comience este ciclo.

En el caso de los celulares, la mayoría de los modelos sufrieron incrementos previo al Día de la Madre y ahora bajan al mismo nivel que hace un mes atrás.

Se pueden encontrar descuentos promedio del 25% y que en algunos casos alcanzará el 40%. Esta nueva edición tendrá como novedad que los productos o servicios con precio base superior al que tenían hasta el 19 de octubre pasado «no participarán» de la oferta oficial del Cyber Monday.

Los organizadores anunciaron bajarán de la propuesta a aquellos productos que bajo el logo del Cyber Monday presenten un precio base diferente al que tenían publicado el 19 de octubre.

Alguna de las ofertas ‘más destacadas’ podrías encontrarlas en la sección MEGA OFERTAS con importantes descuentos y atención… por tiempo limitado.

Lo más buscado en Cyber Monday… los celulares

Según algunos medios nacionales, el último fin de semana la mayoría de los celulares de gama media y alta vieron una desaceleración en su valor a la espera del Cyber Monday. Pero hay un detalle: todos tuvieron fuertes incrementos en la semana previa al Día de la Madre. Es decir que los precios hoy son los mismos que a mediados de septiembre.



Según publica el portal Ámbito, un celular Motorola G8 costaba hace un mes, según el sitio Comparacity, $25.000, en el comercio más barato. El viernes previo al Día de la Madre esa cifra pasó a ser de $31.000, es decir un alza del 24%. Ese precio se mantuvo hasta la semana pasada, donde volvió a descender y alcanzó el mismo valor de principio de mes, justo previo a los descuentos del Cyber Monday.

“La categoría celular es muy complicada porque hubo problemas para la reposición de stock. El precio se está configurando con descuentos en modelos viejos, o en aquellos nuevos con mucha cantidad de stock”, explicó al mismo medio Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

“La mayoría de los bienes tuvieron un alza en los valores por el tipo de cambio, la reposición de stock, el contexto de volatilidad cambiaria y la suba de la brecha del dólar mayorista por el cual se importan insumos”, agregó el especialista.

En este sentido, una de las recomendaciones a tener en cuenta es que las promociones y rebajas muchas veces son engañosas ya que esconden incrementos previos a los descuentos online.

Historias de Cyber Monday

Varios lectores de NDI contaron sus hisorias respecto a este día y, con referencias a años anteriores, quienes han comprado en un Cyber Monday, sabe que las líneas colapsan, los servicios de entrega se postergan, hay innumerables problemas de infraestructura y las empresas no siempre responden como el cliente espera de ellas.

La situación es, ¿Argentina está preparada a nivel infraestructura para sostener este tipo de eventos?

Probablemente la respuesta sea NO ya que carece de las inversiones necesarias. Si pensaste que comprar en un Cyber Monday te iba a hacer «ahorrar unos pesos» lo mas probable es que termines con un dolor de cabeza, ya que la mayoría de los servicios colapsan y tendrás luego un problema mayor al que tendrías si compras el producto en cualquier otro día, ya que la demanda no será la misma.

Finalmente, podemos decir que si existen algunas ofertas pero la mayoría de las tecnológicas son un engaño en la cual el precio está remarcado para lograr un efecto visual, si quieren comprar la ultima SmartTV o un Smartphone última generación, lo mejor es pagar el precio real de mercado fuera de un Cyber Monday y no pretender conseguir las cosas con grandes descuentos, sencillamente no es posible.

Y vos ¿tenés tu historia con Cyber Monday?