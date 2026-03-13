“Cunas de rescate”: de qué se trata la propuesta del PRO para bebés que son abandonados

La diputada provincial Cintia Gómez (Pro) presentó en la Legislatura un proyecto de ley que propone la creación del Programa Provincial de Cunas de Rescate, un sistema destinado a proteger la vida de recién nacidos en situaciones extremas de abandono.

La iniciativa plantea la instalación de dispositivos seguros en hospitales, centros de salud y otras instituciones habilitadas, donde una persona pueda entregar de manera voluntaria, segura y confidencial a un bebé. Una vez utilizado el sistema, se activarán de inmediato protocolos sanitarios y judiciales para garantizar la atención y protección del recién nacido.

Según detalla el proyecto, las cunas contarán con sistemas de detección y alarma que permitirán la intervención inmediata del personal médico, asegurando la atención sanitaria del bebé y su posterior incorporación al sistema de protección integral de derechos.

“El objetivo es claro: salvar vidas. Hay situaciones de profunda vulnerabilidad donde una madre siente que no tiene salida. Este proyecto busca ofrecer una alternativa segura para proteger al bebé y evitar tragedias”, explicó la legisladora.

La propuesta también establece que, tras la activación del dispositivo, el recién nacido reciba atención médica inmediata y que intervenga el fuero de familia para garantizar su resguardo y, en caso de corresponder, iniciar el proceso de adopción. Gómez indicó que experiencias similares ya funcionan en distintos países y han demostrado ser herramientas eficaces para prevenir abandonos inseguros y reducir riesgos para los recién nacidos.

“Cada vida merece una oportunidad. El Estado debe dar respuestas en los momentos más difíciles”, sostuvo Gómez.

El proyecto además contempla la realización de campañas de difusión para informar a la población sobre el funcionamiento del programa y los canales de asistencia disponibles para mujeres que atraviesan situaciones de crisis.